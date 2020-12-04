3天前男大生車禍亡　彰化139線又出事！百萬馬6飆撞「鐵包樹」

▲彰化139線3日下午4點許發生車禍事故，撞況慘烈「鐵包樹」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、徐愷昕／彰化報導

彰化139線19公里處3日下午發生一起車禍事故！一輛市價百萬的馬自達6行經19K顏氏牧場彎道處時，突然失控衝撞路邊，車身右側直接重擊路樹，所幸沒有墜落山谷。而25歲張姓男駕駛輕傷送醫，目前經檢查確定人無大礙，至於詳細事故發生原因警方仍在釐清中。

▲▼一輛馬自達6衝撞路樹，由於撞擊力道相當大，車內安全氣囊全爆開。（圖／記者李忠憲翻攝）

25歲張男3日下午從南投往彰化市前進，4點許在行經139線19公里處時，不明原因突失控衝撞路樹，整輛車當場卡在樹中間，右側車身嚴重毀損，現場汽車零件散落一地，車內安全氣囊也全爆開，所幸車輛在路樹阻擋下沒有墜落山谷，不然後果不堪設想。

消防單位獲報後立即趕赴救援，救難人員到場發現張男右手及左腳皆有擦傷，不過他意識清楚，酒測值為0，經送醫診斷確定人無大礙，目前詳車禍原因仍有待警方調查釐清。

彰化139縣道一直以來都是許多重機騎士及單車好手的馳騁聖地，上（11）月30日才發生一名男大生自撞路樹死亡，如今死傷事故又再發生，其中多數事發原因皆與過彎失速有極大關係。過去為解決問題，警方不僅加強取締，當地民眾還曾在此辦過路祭與好兄弟打交道，為打破「抓交替」、「抓輪替」的詭譎傳言。

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