深夜爬上隔壁床！色男探病母親看上「同房女病人」 ...伸狼爪硬上

▲該名男子恐將面臨7年監禁 。（示意圖／資料照）



記者王佩翊／綜合報導

印尼蘇門答臘日前有一名男子到醫院探望住院母親時，突然對同病房的女病人起了色心，竟趁著對方熟睡時，爬上女病人病床，並對她毛手毛腳，甚至還企圖性侵對方，直到女方驚醒後尖叫求救，這才阻止了他的惡行。目前該名男子已經遭到逮捕，警方表示，如果罪名成立，嫌犯將面臨7年的監禁。

根據《中國報》報導，現年50歲的嫌犯日前到蘇門答臘島巨港的一間私人醫院探望住院中的母親，沒想到卻對住在母親隔壁床的女病人心生歹念。據悉，現年36歲的受害女病人正好跟嫌犯的母親住在同一間雙人病房，當時並沒有家人在一旁陪伴，怎知嫌犯竟趁此機會對她上下其手。而院方在接受訪問時，也證實了該起事件。

受害人在事發當時正獨自在病床上休息，嫌犯趁著四下無人便偷偷走到被害人的床邊，不停撫摸女病人的身體，隨後更爬上床試圖性侵對方。女病人驚醒後，當場大聲尖叫求救，驚動了醫院保全，該名男子隨即被院方壓制。院方報警後，直接將該名男子移交給警方。

巨港區警察局長表示，如果罪名成立，嫌犯恐將面臨7年的監禁。男子被逮後則稱，自己對相關犯行感到十分後悔。不過他也語出驚人地表示，「不知為何，我看到她時，就非常渴望得到她。」

►聽Podcast掌握美選及國際局勢