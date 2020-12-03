三峽變態整復師出沒！　「我超專業」洗腦...性侵3女得逞

▲三峽一名變態整復師時不時對女客人伸出狼爪，至少有3名人受害。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽區一名變態整復師，在進行體態調整時，要求上門的女性脫下內衣，換成他給的寬鬆衣褲，再假藉按摩的名義，用毛巾蓋住客人的臉，按摩雙腿後把人折成「ㄑ字型」，接著捏乳頭、搓揉陰唇、甚至插進陰道刺激G點，至少3名女子受害，其中一名少婦因被話術洗腦，遭猥褻、性侵2次，事後崩潰痛哭。

起訴書指出，林姓男子在三峽經營「整復體態調整」工作室，要求客人換上寬鬆衣褲，再找機會猥褻、以手指性侵的方式滿足自己的慾望，在伸出狼爪的過程中，還用話術洗腦，「我有傳統整復員證書」等語，表示自己超專業，讓受害者卸下心防，他再利用信任，把手伸進越來越私密的部位！

一名擁有豐滿胸部的37歲少婦去年2月底上門求診，林男說了一句「妳的胸部有點下垂」，未經少婦同意，竟開始抓奶、揉陰唇，結束猥褻後又以「需要在一段時間內密集調整！」等言語洗腦，少婦在半信半疑的狀況下，過了4天再次上門。

林男怎可能不把握機會，再次要求少婦脫掉上衣換上寬鬆衣褲，然後又說了一堆五四三，接著把衣服掀開，揉捏少婦的乳頭，另一隻手伸進褲縫，摩擦陰唇的兩側，少婦說，「好害羞，沒有客人這樣跟你反應嗎？」林男講幾個專業術語帶過，把少婦折成ㄑ字型，以手指插入下體，持續刺激Ｇ點約30秒。事後少婦越想越不對，回家後在浴室大哭發抖，覺得自己被騙！凌晨叫醒丈夫並哭訴，由丈夫陪同報警。

▲少婦遭猥褻一次後，受到變態整復師的話術洗腦，4天後再次上門，被手指插入性侵。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

少婦不再光臨，林男持續等待獵物，同年的6月，一名身材姣好的31歲女子上門（化名B女），林男按摩背部時掰開她的臀部，再趁機把手伸進衣縫搓揉胸部，B女問，「一定要伸進去嗎？」林男再次以專業術語塘塞，將B女折成ㄑ字型，伸手插入陰道性侵。

事後B女在臉書上看到一篇貼文說，「我的一位女性朋友遇到北大一位男按摩師，被碰了乳房，因為他說有穴道什麼的…」下方有名飲料店員（化名Ｃ女）留言說曾遇到類似狀況，Ｂ女直覺有異，加Ｃ女好友後進行討論。

Ｃ女透露，去年也是找林男按摩，結果雙腳被折起來，外陰部遭林男的食指、中指來回搓揉猥褻至少5下，B、C兩人相約報警揭開林男的真面目；偵訊時林男否認猥褻、性侵的行為，只承認有讓被害者換上他給的寬鬆衣褲，但3名被害人指證歷歷，因此檢察官依《利用權勢性交或猥褻罪》起訴林男。