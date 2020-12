菲市長爆頭亡！曾接獲死亡威脅…市政廳降半旗致哀　當局鎖定2嫌

▲培瑞茲3日晚間在市政廳內遭人槍擊喪命。(圖/翻攝自臉書/Municipal Government of Los Baños)

記者詹雅婷/綜合外電報導

菲律賓拉古納省洛斯巴諾斯市長培瑞茲(Caesar Perez)3日晚間在市政廳內遭人槍擊,頭部遭連開至少2槍,送醫不治。案發地市政廳現已降半旗致哀,拉古納省警方表示,調查特別工作小組已經成立,目前鎖定2名嫌疑人。省長也透露,培瑞茲早在多年前就曾接獲死亡威脅。

綜合CNN菲律賓、ABS-CBN報導,培瑞茲昨(3)晚間8時45分左右遭到不明人士連開2槍,儘管在第一時間送醫急救,但仍於9時25分宣告死亡。已知案發當下並無目擊者,持槍做案人數仍有待釐清,當局正調閱監視器確認是否有拍到案發經過。

根據拉古納省省長赫南德茲(Ramil Hernandez)最新說法,有關單位已經鎖定2名嫌疑犯展開調查。該省警方發言人高伊藍(Chitadel Gaoiran)也指出,相關單位現階段正在蒐證,調查嫌犯身分及殺害培瑞茲的動機。

案發地洛斯巴諾斯市政廳今早已降下半旗致哀。赫南德茲向媒體透露,儘管培瑞茲死前這段時間沒有接獲死亡威脅,但多年前曾收過。此外,報導也提到,培瑞茲的弟弟2017年也因槍擊喪命。

