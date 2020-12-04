妻子「不想愛愛」！他惱羞浴巾繞頸殺死　焚屍後淡定上班

▲一人妻因為不想愛愛被丈夫殺死。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州海珠區某社區2018年12月3日下午發生一起火災。起火房屋的屋主匆忙趕回家，但他的妻子已經葬身火海，只剩下一具焦黑的屍體。就在次日，事情迅速發生了反轉。他承認，火是他放的，因為在放火之前，曾想強行與妻子發生性關係，遭到拒絕後，勒死了對方，殺妻放火後，在裝鎮定去上班。

據《瀟湘晨報》報導，2018年12月3日13時59分，海珠區一社區有火警。滅火後，警員發現房內有一具已經燒焦的屍體。與此同時，正在上班的肖姓屋主接到了鄰居的電話，匆匆趕回家，從現場警員口中得知了妻子出事了。

在接受警方的詢問時，作為受害人家屬的肖男這樣供述，「我當天13時許出門去上班時，妻子還在床上睡覺，房間有風扇開著，手機在床頭充電，我不知失火的原因。」

肖男沒料到，當天23時45分，就被警員逮捕了。他隨後坦白，一切都是他做的，為了報復，在家中將妻子掐死，為了毀屍滅跡，在臥室內放火燒了屍體。

二人到底有什麽矛盾？原來，肖男和妻子都是二婚，2018年下半年開始，因家庭債務經常爭執。之後妻子提出離婚，導致他產生殺妻念頭。

事發當天，肖男與妻子再次發生了爭吵，隨後兩人進入臥室午睡時。他想強行與妻子發生性關係，遭到拒絕和抵抗。拒絕讓肖男惱羞成怒，他用床上的浴巾纏繞妻子的頸部並雙手用力勒掐，致對方窒息死亡。

日前，肖男犯故意殺人罪、放火罪，被判處無期徒刑。

►戴口罩也要記得保養