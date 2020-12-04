趁洗澡時台南狼父竟舔咬7歲女兒屁股、大腿　判刑3年半定讞

▲台南狼父竟趁幫女兒洗澡時，舔咬她的大腿、屁股。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台南市現年11歲的少女小給（化名），在4年前剛上小學一年級時，被老師發現大腿內側有咬痕，校方趕緊通報，經過調查後，發現是小給的爸爸趁著幫她洗澡時，竟以牙齒舔咬女兒的屁股與大腿內側。最高法院審理後，依照「加重強制猥褻罪」將爸爸判刑3年半定讞。

根據判決指出，最高法院僅將小給父親在2016年5月底的一次犯行判刑定讞，另外檢方起訴小給父親在2016年4、5月間，趁著每次洗澡時，均以牙齒舔咬或手指戳入等方法，侵犯小給下體，最高法院認為小給的供述前後不一，最後以查無實證為由，判決無罪。此外，小給也供稱同住的哥哥也曾以手指戳入她的下體，這部分由檢方另案偵辦。

至於小給父親遭判刑定讞的行為，法院判決指出，小給父親利用女兒就讀國小一年級，對於性事懵懂無知之際，在住家裡趁幫小給洗澡、吹頭髮及擦乾身體之機會，違反小給之意願，接續以牙齒舔咬小給之屁股、左大腿內側。第二天小給上學時，導師發現她大腿竟有咬痕，緊急向上呈報，校方也通報警方、社工單位，最後才查出此情。

而小給父親到案後，否認強制猥褻女兒。他辯稱當天帶小給去釣魚，小給的大腿遭太陽曬傷很痛，他有罵小給為何要把雨傘玩壞導致曬傷，於是洗澡時，就用牙齒去輕輕咬小給的大腿，希望分散小給的疼痛。父親強調，這樣做絕對沒有情慾上的意思，他身為小給的父親，並非禽獸，不可能對小給有猥褻行為。

但法院根據小給的供詞以及驗傷證明、DNA檢驗結果，認定小給父親確實猥褻女兒。一審認定父親多次犯行而重判，上訴二審後，台南高分院僅認定一次猥褻行為，其於部分不成罪，因此判刑3年6月。全案再上訴第三審，最高法院採信二審見解，4日駁回上訴定讞。