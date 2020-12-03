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酒駕累犯須加裝「酒精鎖」　北市：3月至今「已有5件違規被裁罰」

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▲▼酒精鎖。（圖／記者賴文萱攝）

▲酒精鎖。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者袁茵／台北報導

台北市交通局3日表示，近年為遏阻酒駕行為，3月1日上路實施酒精鎖、酒駕防制教育與酒癮治療的規定，截至11月底為止，酒駕累犯未裝酒精鎖遭裁罰的案件共5件。

台北市交通局3日表示，北市酒駕事故死傷人數近3年為2017年68人、2018年69人、2019年63人，且統計2020年1月至10月為49人，酒駕事故死傷人數呈現下降之趨勢，顯示近年在各界大力宣傳喝酒不開車，以及加重酒駕罰責已發揮明顯成效。

交通局強調，雖然民眾普遍已有「喝酒不開車」正確認知，但因宿醉開車也可能無法通過酒測，且因心神狀態不佳，存在相當事故風險，未來酒駕宣導重點也納入「宿醉不開車」觀念進行強力宣導，以達到酒駕零容忍目標。

為建立駕駛朋友酒前、酒後、宿醉不開車的習慣，交通局提醒，如民眾想盡興喝酒又安全到家，可以指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，台北市代駕服務件數由2018年2萬7287件至2019年4萬5309件大幅增加，使用情形愈來愈普遍。

交通局表示，近年為遏阻酒駕之行為，已大幅提高汽、機車駕駛違規酒駕罰鍰，3月1日也上路實施酒精鎖、酒駕防制教育與酒癮治療的規定，提醒民眾千萬不要酒後開車，

台北市交通局交通安全科長彭志文則說，經過警方統計，截至11月底為止，酒駕累犯駕駛未配裝酒精鎖的車輛案件，共有5件，被裁罰新台幣6000元至1.2萬元。

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