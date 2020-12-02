獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光　「讓進口國競爭冷凍市場」

▲蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，引發食安疑慮。（示意圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，引發食安疑慮。《ETtoday新聞雲》取得農委會提供給立委的「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對養豬產業影響報告」，內容包含影響評估跟因應措施，全文共4頁。

究竟開放萊豬會造成何種影響，農委會在報告中僅用344字說明，國產豬肉與進口豬肉因溫體、品質及口感不同，再加上國人愛吃溫體豬肉，生鮮豬肉一直為消費大宗，近七成國人習慣使用溫體生鮮豬肉，進口冷凍豬肉無法替代，導致進口豬肉占比一直維持在10%左右，再者，美國豬肉進口已20餘年，美國豬肉在國人消費市占率僅約為1%，顯見國人的豬肉消費及習慣已有明顯區隔，預估開放對市場影響有限。

農委會指出，經查美國豬肉含萊劑之售價與不含萊劑之售價，兩者差異不大，而加拿大進口豬肉平均售價為61.3元/公斤，仍較美國進口豬肉平均價格78.9元/公斤，具價格優勢，爰開放萊劑豬肉進口後，仍將回歸由各進口國彼此競爭我國冷凍豬肉市場。

農委會表示，在配合政府實施全面強制豬肉原料產地標示之措施下，國內消費者可清楚辨識國產或進口豬肉，另推動整體養豬產業全面轉型，提升產業永續競爭力，預期可有效控制減緩前開衝擊的發生，持續維繫國產豬肉90%的市占率，開放萊豬預期對國內養豬產業影響相對有限。

另外，在未來的「因應措施」部分，農委會提到有三大策略，分別為：（一）強制肉品產地標示，提升國人消費信心；（二）國內養豬堅守不用萊劑，積極開拓海外市場 ；（三）成立百億養豬基金，治本推動養豬產業全面升級。

農委會也特別針對「百億養豬基金」進行說明，未來這筆基金將會用於保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險、輔導養豬場現代化升級、滾動檢討法令鬆綁或調適、推動屠宰場現代化升級、策略性擴大出口拓銷台灣豬、學校營養午餐全面使用國產可溯源食材、多元整合行銷養豬產業。

最後，農委會在結語部分指出，養豬產業一直是台灣農業單項產值最高的產業，各種豬肉產品深受國人喜愛。從全面防堵非洲豬瘟到正式脫離口蹄疫疫區，台灣養豬產業已進入下一個里程碑，正穩健邁出轉型升級的堅定步伐。

農委會強調，在產官學研各領域的齊心合作下，用心建構養豬國家隊，發揮產業加值效益最大化，確實提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、擴大外銷佈局，確保產業永續競爭力。透過政府完善配套措施，在優先確保民眾飲食安全無虞及強化養豬產業發展前題下，持續提供給所有消費者最好的台灣豬肉產品。

▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）