機車族號召「待轉大富翁」　交通局出面：已建立溝通管道

▲機車路權促進會11月20日在台北市進行「待轉大富翁」。（資料圖／記者邱中岳攝）

【17：54 新增機車路權促進會回應】

記者袁茵／台北報導

為抗議台北市政府於8月取消鄭州路、塔城街口（捷運北門站旁）機車直接左轉，機車路權促進會於11月20日以「待轉大富翁」模式上街抗議；事隔兩週，機車路權聯盟原預計4日再度辦理「待轉大富翁」活動，不過台北市交通局3日指出，已與對方達成共識，所以不須再透過待轉大富翁主張訴求。

針對臉書「機車路權促進會」粉專號召網友於4日再次辦理「待轉大富翁」活動，台北市政府交通局3日下午表示，已於2日與促進會代表取得共識，未來雙方將建立溝通管道，定期針對北市個案路口或路段進行討論，研商改善方案。另將研議於2021年籌備一場交通道路安全座談會，廣邀各界參與討論，進行意見交流。

交通局表示，雙方已建立溝通管道，故促進會不須再透過待轉大富翁主張訴求，避免影響用路人權益。來自各界的建議或陳情都需要傾聽，交通工程改善必須以安全為前提作為最高指導原則，同時需整合當地意見及各方需求做最適宜的規劃。

關於溝通管道，交工處科長江長恩說，以後每個月都會開會見面方式，討論對方蒐集到的市民與網友意見。至於2日與機車路權促進會討論了多久？江長恩表示，大約快2個小時。

而機車路權促進會則在臉書上指出，4日仍會在大台北都會區進行待轉大富翁，只是地點將不會在台北市內，詳細地點於4日下午4時公布。然而機車路權促進會接受媒體訪問時，卻又表示「是煙霧彈啦！」地點可能在台北市，也可能是在新北市，不能提前告知他人。

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