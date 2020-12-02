信功「拒用萊豬」打臉蘇貞昌　政院：非指豬農支持政府進口萊豬

▲行政院長蘇貞昌回復蔣萬安質詢指信功肉品拒用萊豬，遭信功聲明打臉，政院澄清是蘇揆所指豬農支持政府協助豬農，非指豬農支持政府進口萊豬政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院備詢時與立委蔣萬安舌戰進口萊豬相關議題，還舉肉品公司「信功實業」支持政府，打臉蔣稱有豬農反對卻不敢具名。沒想到，信功實業晚間卻發聲明，表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」。對此，行政院解釋，蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農、防範非洲豬瘟等政策，並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。

針對信功實業公司聲明，行政院秘書長李孟諺1日表示，今日蘇貞昌院長於立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台，並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。

李孟諺強調，所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。美豬雖然已經進口台灣幾十年，台灣豬在政府和民間的共同努力下，不但在國內站穩市佔率九成，也因為品質好，已經向重返國際市場邁向第一步。

李孟諺說，在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始開放萊豬進口，也撼動不了台灣豬肉的高度競爭力。透過進口檢驗、溯源追蹤、清楚標示等措施，也會確保民眾在市場或餐廳，都能清楚選擇最新鮮、高品質的台灣豬。所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。