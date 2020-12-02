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獨／萊豬衝擊709億養豬業　風險評估報告不到350字

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▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，引發食安疑慮。國民黨立委蔣萬安1日質詢行政院長蘇貞昌，痛批攸關709億養豬業的風險評估報告只有4頁，其中3頁還提不相關的事。

「4張紙！只有4張紙啊！其中3頁還講跟風險評估無關的事情，這是蘇貞昌領導的行政團隊寫的報告，你寫得出來我看不下去」，蔣萬安1日在質詢時痛斥，台灣養豬業年產值超過700億，從豬價、進口前後的落差、養豬戶，少說要有破百頁才能完整評估，「只有4頁對得起台灣人、對得起豬農嗎？」

根據《ETtoday新聞雲》取得農委會提供給立委的報告，蔣萬安口中所謂的風險評估報告，指的是農委會針對開放含萊劑豬肉進口的影響說明，而這部分在報告中只有3段文字，總數344字，內容如下：

「國產豬肉與進口豬肉因溫體、品質及口感不同，再加上國人愛吃溫體豬肉，生鮮豬肉一直為消費大宗，近七成國人習慣使用溫體生鮮豬肉，進口冷凍豬肉無法替代，導致進口豬肉占比一直維持在10%左右，再者，美國豬肉進口已20餘年，美國豬肉在國人消費市占率僅約為1%，顯見國人的豬肉消費及習慣已有明顯區隔，預估開放對市場影響有限。

經查美國豬肉含萊劑之售價與不含萊劑之售價，兩者差異不大，而加拿大進口豬肉平均售價為61.3元/公斤，仍較美國進口豬肉平均價格78.9元/公斤，具價格優勢，爰開放萊劑豬肉進口後，仍將回歸由各進口國彼此競爭我國冷凍豬肉市場。

在配合政府實施全面強制豬肉原料產地標示之措施下，國內消費者可清楚辨識國產或進口豬肉，另推動整體養豬產業全 面轉型，提升產業永續競爭力，預期可有效控制減緩前開衝擊的發生，持續維繫國產豬肉90%的市占率，開放萊豬預期對國內養豬產業影響相對有限。」

這份簡短的影響評估報告，讓蔣萬安忍不住質疑太過草率，因為關於養豬戶數、養豬數是否會受衝擊，以及進口豬內臟對我們豬內臟市場衝擊，甚至豬肉價差是否會拉大等議題，農委會隻字未提，僅寫說「預估開放對市場影響有限」。

面對蔣萬安的質疑，農委會主委陳吉仲在1日備詢時坦言，這份報告是他批示的，他也搬出數據表示，日本自2005年開放萊豬，美國進口到日本的豬反而減少。

但此言讓蔣萬安聽了後更加不滿，當場怒嗆陳吉仲「你一直提美國、日本模式，但連半套都學不到」，日本提出產品差異化、差額關稅讓、產銷履歷等措施讓衝擊降到最低，「結果你評估報告只有4頁？」

而陳吉仲則是回應，除了差額關稅外，日本採用的模式台灣都做到了，且台灣豬肉可以出口、日本不能，政府也已備妥130億基金，讓養豬產業永續發展。

▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼農委會萊豬風險評估報告。（圖／記者徐政璿翻攝）

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關鍵字：

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