21歲女護理師遭酒駕撞命危　他氣炸：南韓能連署，台灣也該連一下

記者趙蔡州／綜合報導

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師1日遭溫姓男子酒駕撞飛，導致其頭部重創目前仍在加護病房觀察治療。消息曝光後，台南市長黃偉哲隨即在臉書表示，他已經下令警方擴大取締酒駕，不過仍有許多網友不買單，甚至有人提到最近的「青瓦台連署」，台灣是不是也應該舉辦一次連署了。

21歲鐘姓女護理師1日凌晨下班後，期待地騎車準備回家喝母親煮的雞湯，不料行經安南區慶和路、長和路口時，遭到溫男開車無照酒駕撞飛，造成手部骨折、頭部重創，警消獲報趕到後更發現，她已經失去心跳，送醫後勉強保住生命，目前仍在加護病房觀察，尚未脫險。

▲女護理師車禍後仍在加護病房觀察。（圖／記者林悅翻攝）

儘管酒駕罰則已經數次修高，酒駕事故仍然層出不窮，如今又有無辜的年輕護理師遭酒駕撞飛命危，事故曝光後引爆全民怒火，紛紛上網撻伐酒駕劣行。由於台南市警局9月下旬才剛實施擴大取締酒駕，如今又再傳出事故，市長黃偉哲也在臉書宣布，12月2日至5日擴大取締酒駕，將嚴厲執法、守護市民安全。

黃偉哲臉書文章曝光後，仍有許多網友不買單，有人說「取締還要先公告喔」、「乾脆連取締路口也公告一下好了」、「擴大取締根本不是辦法，唯有加重刑責嚴懲才能減少不幸事件一再重演」，甚至有人提到最近的「青瓦台連署」，直呼「台灣連署到韓國很賣力，本國是不是也該連一下。」

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