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台南市議會慰問酒肇受害護理師家屬　藍綠議員同聲譴責酒駕

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▲台南市議會議長郭信良偕同市議員及立委陳亭妃，前往醫院關心慰問鐘護理師家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會議長郭信良偕同市議員及立委陳亭妃，前往醫院關心慰問鐘護理師家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區發生酒駕肇事，醫院下班的鐘姓女護理師被溫姓男子無照酒駕撞傷，現仍昏迷不醒，市議會議長郭信良，3日上午與林燕祝、王家貞、許至椿、陳怡珍、洪玉鳳、鄭佳欣、郭鴻儀、李中岑等市議員前往安南醫院慰問鐘女家屬，陳亭妃立委特同行，副議長林炳利及吳禹寰議員則由服務處人員代表前往關心。

郭信良議長指出，鐘護理師家境不佳，鐘媽媽擔任裁縫，有脊椎疾病，需要手術治療；鐘爸爸患有肝硬化，也不能太勞累。鐘護理師是家中二女兒，姊姊已經出嫁，還有一個15歲的弟弟。鐘家原為低收入戶，但鐘女去年畢業工作後，被取消低收入戶資格，車禍發生後，鐘家無力負擔沈重的醫療費用，於是市議會特來發放慰問金6萬元，希望拋磚引玉，讓更多社會上有愛心的民眾來幫助鐘家。

鐘女的主治醫師程正鑫說明，12月2日鐘女做過腦部斷層掃瞄，沒有發現新的出血點，3日其腦壓有下降，心跳及血壓也正常，整體病情有進步。有鑑於此，郭信良議長建議鐘媽媽，依原訂計畫進行脊椎手術，才能早日恢復健康來幫助女兒日後的復健。

對於這件酒駕傷人案件，台南市議會議員們不分黨派，都表達對酒駕零容忍的態度。至於安南區長和路一帶常有車禍發生的路段，郭信良議長表示將與交通局討論，加強交通號誌的設置，保障用路人的安全。

由於市府社會局已開立愛心專戶，郭信良議長呼籲社會大眾發揮愛心，專戶的銀行名稱是「台灣銀行台南分行」、帳號為009045094215、戶名「台南市政府社會局代收款專戶」，匯款時務請指定用於「1201鐘姓特境家戶案」，並註明匯款人姓名及電話，代收日期自即日起到2021年2月2日止。

▲台南市議會議長郭信良偕同市議員及立委陳亭妃，前往醫院關心慰問鐘護理師家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，市府社會局所設立之鐘護理師愛心專戶，有許多民眾反映要匯款轉帳一定要到金融機構臨櫃辦理，不能用網路銀行轉帳方式辦理轉帳捐款，十分不便，因金融機構上班時間，民眾也在上班，如要請假前往匯款，也要到金融機構排隊辦理，有時一排也1、2小時，實在非常不便，嚴重影響民眾捐款意願，希望社會局能有改善解套的方式。


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