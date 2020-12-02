只有2天！松菸「小鷹歲末家年華」　聽台東原民歌謠、部落隱藏版美食

▲松菸文創。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣原民音樂與歌舞極具特色，為了讓台北民眾也能感受台東原民音樂魅力，台東縣政府原住民行政處於12月5日至6日將於松山文創園舉辦「2020部落小鷹歲末家年華」，將有台東縣政府今年重點培訓的4組團隊演出，還能免費欣賞來自台東5個部落的傳統歌謠，以及部落秘境隱藏版在地美食。

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▲2020部落小鷹歲末家年華將於本週末於松菸登場。（圖／松山文創園區提供）



12月5日至6日於松山文創園區「2020部落小鷹歲末家年華—臺東縣政府音樂攤位」展出今年度重點培訓的四組團隊－貳陸樂團、長濱國中－長鼓原舞、杵音文化藝術團以及知本國中－大地之舞樂團的成果專輯，此外現場免費欣賞包含查拉密、桃源、都歷、撒書而雅及蘭嶼共5個臺東不同部落的傳統歌謠25首，以及部落秘境隱藏版在地美食介紹。

▲小鷹歲末家年華可聽到台東各部落原民之聲。（圖／主辦單位提供）

12月12日至13日在台東波浪屋則舉辦了「波浪聖誕嘉年華」，以音樂會形式結合經典傳統與電子搖滾的曲風，當天有聲林之王的人氣選手吱吱與高偉勛合作演出、金曲歌王桑布伊用他溫柔的嗓音帶來的曲目，以及杵音文化藝術團用馬蘭部落複音歌謠傳承部落歷史文化，為期兩天帶來不同風格的精采演出，體驗一場與眾不同的聖誕節！