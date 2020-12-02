柯文哲稱不希望社宅都住窮人　北市府：混居是國際規劃趨勢

▲柯文哲、黃珊珊與王鴻薇出席「健康社會住宅交流感謝茶會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

位在士林區的明倫社宅3房型月租費高達4萬500元，引發外界質疑太貴，然而柯文哲2日卻語出驚人地說，混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」對此，台北市政府發言人陳智菡表示，本意是希望各種族群可以在社會住宅裡「混居」，不要讓進駐者被標籤化，才能讓社宅與周邊社區更融合，且這也是國際新社宅的規劃趨勢。

柯文哲2日出席健康社會住宅交流感謝茶會，他在致詞時提及，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」

針對柯文哲「不希望所有住在裡面的都是窮人」言論，陳智菡2日下午回應，這句話本意是希望各種族群都可以在社會住宅裡面「混居」、不要讓進駐者被歧視或被「標籤化」，這才能讓社宅與周邊社區更加融合，這也是國際新社宅的規劃趨勢。

陳智菡說，台北市的社宅戰略「混居、共榮」，鼓勵多元、保障弱勢，針對經濟弱勢的民眾申請社宅，台北市編列預算提供每戶3000元到1萬1000元的分級租金補貼，讓不同收入所得者都有機會負擔的起，並保障至少35%的戶數給經濟或社會弱勢入住，持續落實居住正義。

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