蔣萬安不在意被綠營攻擊　反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

記者蘇晏男／台北報導

針對開放美豬進口議題，行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，表示「信功肉品」支持政府政策，然而該業者同日晚間發聲明，澄清「信功肉品」堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品。對此，蔣萬安2日批評，再次凸顯蘇貞昌囂張跋扈，且一再誣衊業者，「吃人夠夠」，怎麼可以在國會殿堂公然說謊、毀人商譽？

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安質詢1日在立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌事後也補充，上周去屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，「信功肉品」當天晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題，且「信功肉品」堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品。

對此，蔣萬安2日受訪時指出，他1日已完整公布影片，而堅持不說出名字是基於與豬農的承諾，因此被行政院、民進黨委員攻擊根本沒有什麼，因為他要保護的是豬農，以及踏踏實實做生意的業者，不受政府壓力、不被政府霸凌。

蔣萬安表示，現在民眾對於政府是恐懼的，業者要自備檢驗報告自保、與官員見面或參加相關活動要全程錄影，能不曝光就不曝光，這樣的現象令人憂心。

蔣萬安批評，昨天質詢再次凸顯蘇貞昌的傲慢、囂張跋扈、無事民意，而且一再誣衊業者跟相關店家，「吃人夠夠」。昨天「信功肉品」發聲明打臉蘇貞昌，強調第一，11月19日時董事長不在台灣；第二，全程錄影根本沒有談及萊豬議題；第三，「信功肉品」再三強調反對進口萊豬，所以蘇院長昨天怎麼可以在國會殿堂公然說謊、信口開河、捏造事實、毀人商譽？

蔣萬安表示，再次呼籲蔡政府跟行政團隊，應該正面回應廣大民意，不能貿然開放含有萊豬肉進口，尤其在沒有充分溝通、完整配套、周延評估之下貿然開放。