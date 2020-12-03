盛唐+九褔共250人服用摻砂硃鉛丹中藥　呂世明姊姊也受害

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦盛唐中醫診所中藥加硃砂導致鉛中毒一案，查出診所負責人呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏，先後向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑購買硃砂入藥，未料後來歐將鉛丹誤當硃砂販賣，呂、洪在不知情的情況下把鉛丹入藥，造成前議長張宏年等39人服用後嚴重鉛中毒。檢察官查出共有250人、1157人次服用摻有砂硃及鉛丹的中藥，中檢3日依藥事法等罪嫌起訴呂、歐及洪等3人。

▲盛唐中醫診所鉛中毒一案，中檢3日依藥事法等罪嫌起訴呂、歐及洪等3人。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署襄閱卓俊忠表示，以看診一次算一罪來計算，病患服用盛唐中醫診所含有硃砂成分的藥有188人、987人次，服用盛唐的鉛丹有46人、75人次；服用九褔中醫診所的硃砂有8人、78人次，服用其鉛丹的有8人、17人次。2所共計有250人、1156人次。

▲台中地檢署襄閱卓俊忠。（圖／記者白珈陽攝）

卓俊忠說，經過調查，呂因信任歐姓藥商，聲稱藥材中不含有硃砂，且呂的姊姊也服用呂開的藥方，經檢查血中含鉛量過高，檢方認為若呂知道藥材中含有鉛，應不至於會提供給家人服用；另外，洪也有服用自製的珍珠五寶散，若他明知含有鉛，也不會自己服用。

卓俊忠指出，歐在2015、2016年時，提供給呂、洪的藥材中只含有硃砂，只驗出硫化銅的部分，但在2019年底左右，原來貨源的硃砂粉沒了，歐遂將新的藥材提供給呂、洪，而這時的藥中就已經含有鉛。根據相關證據顯示，洪的病患在2019年底檢驗出血中鉛含量已超出標準值，呂則是從2020年6月19日才跟歐進這批含有鉛的貨，呂的病患也是在此之後才驗出鉛含量過高。

檢察官查出，洪前往中國醫藥大學附設醫院，經抽血驗出血中鉛含量為28.61ug/dL，高於正常的10 ug/dL，同樣有鉛中毒的情形。檢方認為，洪無令自己受有鉛中毒傷害之理，應是不知情所致，原先遭控的涉嫌故意傷害罪，改依過失傷害罪將他起訴。

至於呂原先遭控涉嫌殺人未遂、重傷害等罪，檢方查出台中市前議長張宏年於開始服用禁藥硃砂之前，身體即疑有中樞神經相關的疾病徵狀顯現。從張宏年於盛唐中醫診所就診的病歷顯示，自2019年7月1日起至2020年6月8日止，張宏年單純使用朱代粉（指禁藥硃砂）的次數共有21次，服用含有鉛丹的藥粉則有2次，即2020年6月22日與7月6日，顯見張開始服用硃砂之前，身體即疑有中樞神經相關的疾病徵狀。

反觀張宏年的妻子自2018年1月3日至2020年6月8日止，服用含有硃砂的中藥粉次數計74次，卻未顯現有何中樞神經上的傷害病徵，依證據而言，無從認定張宏年受有嚴重大腦傷害，與呂世明的犯行具有相當的因果關係。檢察官遂改依過失傷害、違反藥事法等罪起訴呂世明。另外，盛唐中醫的李姓行政組長獲緩起訴處分。

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