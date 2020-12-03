國民黨酸「逆蘇者查」：出來打臉蘇貞昌的下場都很慘

▲國民黨團召開「台灣最大黑幫？蘇揆被打臉 縣長來圍事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，提及屏東「信功肉品」支持政府政策，業者發聲明打臉後，2日再傳出遭消防局「登門關切」，引發國民黨質疑查水表。國民黨團3日召開記者會，痛批「順蘇者昌 逆蘇者查」，好像只要出來打臉蘇貞昌，下場都很慘，都要被查水表。

林奕華表示，昨天黨團才呼籲，希望信功肉品不要跟皇家牛肉麵事件一樣被查水表，「結果還真的很巧」，昨天在屏東縣消防局非常「有效率」的情況下，早上去一次，傍晚又去一次，直呼現在「順蘇者昌 逆蘇者查」，好像只要出來打臉蘇貞昌，下場都很慘，都要被查水表。

對於屏東縣政府稱是因為有人打1999檢舉，林奕華質疑，「難道現在執政黨不但養1450，還養專業檢舉人嗎？」她表示，不管是皇家牛肉麵店還是食品加工業者，通常被檢舉都是食品問題，但之前皇家被檢舉的工廠登記，信功被檢舉的是消防設備，若不是非常清楚狀況的，怎麼會知道今天要查工廠登記、消防設備，直呼「拳拳到肉，異常精準！」

陳玉珍表示，昨天信功一打臉蘇貞昌，馬上就有檢舉電話，屏東縣政府效率如此之高，還馬上查兩次，執政黨為了讓萊豬進口， 不惜毀掉上中下游的豬肉產業，到底想把台灣產搞到什麼地步？呼籲執政黨傾聽民意，七成民眾反對萊豬進口，未來也一定反應在選票上。

來自屏東縣的立委廖婉汝更痛批，現在開始網路上開始攻擊信功，說若沒有蘇貞昌口蹄疫拔針、防堵非洲豬瘟，信功根本沒辦法出口，對殷實的商人攻擊，非常不道德。

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