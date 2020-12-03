豬肉進口商連署聲明「不進萊豬」　李孟諺：行政院尊重商業行為

▲行政院院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

含瘦肉精美豬將在明年開放進口，但超過80家的全國進口豬肉肉品業者將在3日下午將聯署聲明，表態維持「不進口萊豬」及落實標示產地意向書。對此，行政院秘書長李孟諺說，業者基於商業考量、消費者權益的考量，政院尊重也樂觀其成這種商業行為。

李孟諺指出，確實國際上對肉品的標示是國際慣例，世界各國沒有立法強制標示是否含有萊劑，政府在法令上沒有辦法特別明訂萊劑標示，目前只能要求標示國別。但若業者基於商業考量、消費者權益的考量，做自主性的標示，是商業行為，樂觀其成

李孟諺說，現階段標示國別，讓民眾在消費的時候就可以很清楚做相關選擇，現在標示國別的規定已經可以保障國人健康，讓民眾可以有清楚的選擇，我們認為是已經有足夠規定。民間業者願意加上一個標示沒有含萊克多巴胺，這部份我們也樂觀其成，這是商業上的行為。

而針對信功肉品的風波，李孟諺再次解釋，院長當時在立法院的答詢，主要是強調在屏東很多養豬業者，其實對政府不管是非洲豬瘟防治、口蹄疫拔針，100億基金提升養豬品質等，對於政府持續照顧豬農、產業的政策非常支持，「答詢時並不是講特定企業對進口萊豬的支持，是被外界跟相關有心人士刻意誤導」。

至於屏東縣政府消防局疑似「查水錶」，李孟諺說，屏東縣政府已召開記者會對外說明，是信功肉品的消防安全2年期限到期，業者在今年11月27日主動提出申請撿查，時程安排是縣府地方的自治，不做評論也予以尊重。