中市府明年起至少抽驗7千件進口牛豬　盧秀燕：全面守護市民健康

▲盧秀燕要求中市府跨局處全力把關，全面守護市民健康。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央預計明年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口，引發民眾及業者憂慮，台中市長盧秀燕2日傍晚結束市政總質詢後，再次召開跨局處會議，強力要求全市府動員分工，完成各項拒「萊」工作，全力做好防護網，全面守護市民健康，衛生局則說，明年至少會抽驗稽查7千件以上，做好把關。

盧秀燕昨天傍晚主持「強化瘦肉精食安監控執行計畫跨局處研商會議」，副市長陳子敬、黃國榮、各局處首長都出席，盧在會中表示，明年元旦起中央將開放含萊克多巴胺豬肉及擴大牛肉進口，如果無法暫緩進口，市府會盡全力因應，9、10月起已透過跨局處分工合作進行把關，她並要求各局處在這最後1個月內，加強準備，全體動員拒絕萊豬。

衛生局長曾梓展指出，市府從9月起已辦理業者實地輔導、教育訓練及民眾宣導等工作，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，並宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。

此外，市府各局處將加強牛豬肉品抽驗與標示稽查，明年起至少抽驗稽查7千件，此外，市府將在年底完成台中市政府官網美豬美牛宣導專區的建置與開放，並依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》第八條規定，率先公布自明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊，供民眾查詢，資料全部上網公開透明，讓市民安心消費。

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