逾80家進口商宣示不進萊豬　反瘦肉精聯盟：對蔡英文最大否定

▲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布放寬含萊克多巴胺豬肉進口，引發食安疑慮，全國超過80家進口豬肉肉品業者3日做出重大決定，宣布不會進口萊豬。對此，民間反瘦肉精毒豬聯盟發出聲明表示，今日進口商表示願自主不進口萊豬，顯見民間反彈力道極大，而此一宣示是對總統蔡英文開放萊豬政策最大的否定。

民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，全國肉品進口商願與多數民意站在一起，反對萊豬進口政策，惟除民間自律宣示不進口及消費者自發拒吃萊豬行動之外，政府仍需負起所有政策責任，應維持法律禁止萊豬開放現狀，行政部門應即收回相關命令，以護國人食安及豬肉消費信心。

該聯盟指出，進口肉品非特許事業，未來仍有廣大業者可以加入進口貿易的利益事業，民間今日一致高度反對萊豬開放政策為求自保，值令執政者深思反省，政府仍應以公權力維護國人食安角度，法令明定禁止萊豬開放，蔡政府應該面對行政命令被民間實質否決的局面，自行撤回廢止，不需勞動立法院動用表決。

該聯盟強調，執政者面對政策造成的社會紛擾與衝突，應以國民健康為最高價值，並保護國內農畜產業存續，免為後世子孫之貽禍，亦免於民意的強烈反擊，籲請蔡政府回頭是岸，以民意為依歸，以壯士斷腕的決心，宣布廢止開放萊豬的決策與命令。