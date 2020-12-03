快訊／信功董座證實非「查水表」：消防顧問主動申請安檢未告知

▲行政院長蘇貞昌11月21日到屏東縣信功實業公司為豬肉外銷舉行封櫃儀式 。（資料照／行政院提供）

記者羅婉庭／台北報導

屏東縣政府昨天兩度派員稽查信功實業公司，外界質疑是「查水表」。對此，信功實業董事長楊博仁3日證實，昨天的安檢是由長期合作的消防顧問公司於11月27日申請安檢，但並未告知公司，因此確定為例行性檢查，非政治清算。

楊博仁說，因為時機點很巧，難免引發外界聯想，對縣府造成困擾很不好意思。他目前仍在居家隔離中，下週出關，知道公司外非常多媒體守候，觀察任何風吹草動，但不需要捕風捉影，希望這個事件能夠快點平息，讓公司恢復正常運作。

楊博仁昨天於國民黨中常會時透過視訊表示，立院質詢時牽扯到國民黨跟信功工廠相關議題後，他立刻接到很多朋友致電關心，因此昨天快速發佈聲明，也在中常會Line群組裡面把告示發給中常委。如果蘇貞昌出席工廠活動沒有政治色彩是好事，但如果有政治色彩奇怪的事情就會出來了！萊豬的尖銳問題上，他非常意外，也非常反對萊豬的進口。

楊博仁指出，小豬用藥，大豬就不用，殘留時間不一樣，他的工廠在1997年爆發口蹄疫，到1998年成為日本認證的工廠。面對隨時的藥物殘留抽測，全員都戰戰兢兢，只要不買不做就可以輕易排除，「他們怎麼可能贊同去買萊豬做工廠的原料？當然是不太可能的！」

立委李德維當場詢問楊博仁，是否會害怕被民進黨政府查水表？楊博仁回應，「希望他們不要有這些小動作，社會大眾也會看得很清楚，之後才會知道，我相信應該是不會」。

其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／萊豬衝擊709億養豬業 風險評估報告不到350字

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗