快訊／CNN：美國輝瑞首批新冠疫苗15日展開配送

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）所研發的新冠疫苗防護力達95%。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國有線電視新聞網（CNM）報導，依據美國政府「曲速行動」（Operation Warp Speed）文件，首批輝瑞新冠疫苗將於12月15日展開配送。另，莫德納公司（Moderna）所研發的第一批疫苗將於22日交付。

報導提到，美國食品藥品監督管理局（FDA）與獨立機構「生物製品相關諮詢委員會」（VRBPAC）將於10日進行會議，考慮批准輝瑞新冠疫苗，依據CNN所取得的曲速行動文件，FDA與疾病管制與預防中心（CDC）免疫接種諮詢委員會將於11日至14日展開審查，首批疫苗15日啟動配送程序。

除了輝瑞新冠疫苗，生物製品相關諮詢委員會也將於17日針對莫德納疫苗展開下一步動作，自18日至21日展開同樣為期4日的審查後，第一批疫苗將於22日展開配送。

該份曲速行動文件也提及疫苗產量預測，估12月就會有2250萬劑輝瑞疫苗及1800萬劑莫德納疫苗。各州州長要在4日之前完成一系列基本作業，包括預先訂購輝瑞疫苗、把供應商納入新冠疫苗規劃、完成分發管理相關計畫等。

依據疾管局醫學專家小組1日最新說法，醫護人員及護理機構長期住民應列為首批接種新冠疫苗對象。

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