LIVE／台確診單日+6！輝瑞新冠疫苗估15日起配送　陳時中14時說明

記者陳詩璧／台北報導

國內再增6例新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（2日）下午2點召開例行記者會，由指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情進展，而截至1日晚間為止，全台確診數為679例，加上新增的6例，總確診數來到685例。

美國有線電視新聞網（CNM）報導，依據美國政府「曲速行動」（Operation Warp Speed）文件，首批輝瑞新冠疫苗將於12月15日展開配送。另，莫德納公司（Moderna）所研發的第一批疫苗將於22日交付。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至12月1日為止，全台新冠肺炎確診者為679人，2日新增6例境外移入，讓全台確診數變成685人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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