批陳時中胡說八道　沈富雄：對台灣沒信心卻接受別國的陰性證明

▲前民進黨立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中央流行疫情指揮中心自4日起暫時禁止印尼移工來台2週，前民進黨立委沈富雄1日批評，「這次錯的」，機場普篩就可解決。他也嗆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中反對機場普篩的理由是胡說八道，「為什麼我們的偽陰你這麼沒有信心，每一個國家的偽陰你都可以接受？」

台灣近日境外移入確診數激增，其中個案多為印尼移工，因此陳時中基於安全考量，下令自4日起暫時禁止印尼移工來台2週。另外，指揮中心日前宣布秋冬專案，規定所有人入境要有陰性證明才能入境，但若沒辦法拿到陰性證明，可以簽切結書返台，入境自費採檢。

「2個禮拜不要進來，這是錯的」。沈富雄1日在節目上表示，，全民普篩沒有意義，但機場要譜篩，如果機場普篩能換得2週不要隔離最好，但若篩完以後還要隔離，「我沒有意見」。

對於為什麼陳時中不普篩？沈富雄認為，真正理由陳時中不敢講，是試劑不夠嗎？不是，因為用錢可以買到，真正理由是9個月以來，台灣人力補充不夠，沒有訓練醫技人員，「這其實很簡單的」，但他不曉得為什麼陳時中不訓練。

沈富雄批評，陳時中當初說不要機場普篩，用兩個荒唐理由，「一個叫偽陽，一個叫偽陰」，但這是胡說八道。他也開嗆陳時中，「有種出來反駁我」。

沈富雄解釋，偽陽跟偽陰都在5％以下，所以偽陽人數不多，但陳時中卻說偽陽入境後，會崩垮台灣的醫療體系，「這個有什麼問題？你再測第二次嘛，因為偽陽不可能出現在同一個人身上兩次」。不過偽陰他比較無法反駁，因為不曉得它有多少，如果測出偽陰而入境，可能變成本土感染。

接著，沈富雄針對入境附上陰性證明的政策表示，「陳時中破功了，因為他現在自己不幹，發包給入境旅客的來源國」，但各國的篩檢裡面，可能會出現偽陰的情況。他質疑陳時中，「為什麼我們的偽陰你這麼沒有信心，每一個國家的偽陰你都可以接受？」

沈富雄呼籲， 陳時中開始在機場全篩印尼移工，但繼續讓他們入境，問題不就解決了。