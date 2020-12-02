一張圖秒懂3大新冠疫苗優缺點！　「這款」最貴但療效達94.5％

▲台南市立安南醫院整理出3大疫苗優缺點。（圖／中國醫藥大學醫學系學生陳瑩芯製作提供，下同）



記者林悅、陳羿妏／台南報導

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，而根據目前疫苗研發狀況來看，莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）3家國外藥廠已率先傳出好消息。對此，根據台南市立安南醫院所整理的資料，以及由中國醫藥大學醫學系學生陳瑩芯製作出的比較表格，就可一次看懂3大新冠疫苗的優缺點！

根據安南醫院結合國外最新資料整理之表格來看，莫德納與輝瑞的疫苗屬「RNA疫苗」，阿斯特捷利康則是「腺病毒載體疫苗」；從莫德納的臨床試驗來看，3萬名受試者裡有95個感染個案，這之中安慰劑組為90例，接種疫苗組則有5例，疫苗療效達94.5%。

輝瑞臨床試驗的4萬3538名受試者中，有170個感染個案，其中安慰劑組有162例，接種疫苗組有8例，疫苗療效達90%；至於阿斯特捷利康曾分別進行過2次臨床試驗，第一次有2741名受試者，第二次有8895名受試者，2次疫苗療效分別是62%、90%，兩者加總平均療效是70%。

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阿斯特捷利康兩次試驗出現如此大的差異，曾引發外界質疑，根據當時試驗團隊說法，第二次的注射療效高於第一次是因為，研究人員於試驗過程因疏忽搞錯疫苗劑量，誤打誤撞出現先施打一次半劑再施打一次全劑，防護力可達90%，比起2劑全劑的防護力62%來得更高。

另外，施打疫苗的副作用也是眾人所關心的焦點，但從表格來看，三家疫苗副作用大多偏向輕中度且短暫，或無嚴重安全問題，其中可能出現疲倦、頭痛、無力、關節痛等症狀。

疫苗保存方式依照難易度來分，輝瑞的溫度限制最不易，須放在-70°C環境，可保存2週，莫德納則須放在-20°C環境，可保存6個月，而阿斯特捷利康的保存條件最簡單，放置於2-8°C的常規冰箱，即可保存6個月。

價格部分，莫德納一劑要價美金25元（台幣712元），是三者之中最貴的疫苗，輝瑞一劑要價美金19.5元（約台幣555元），至於阿斯特捷利康則一劑要價美金3至4元（約台幣85至114元），綜合上述，莫德納疫苗相較另外兩款價錢雖貴，但臨床試驗療效最高，保存方式比輝瑞容易。