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幕後／假帳號鬥自己人　柯文哲怒嗆可恥護子弟兵重建威信

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▲台北市長柯文哲出席「台北最High新年城-2021跨年活動」點燈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲網軍問題不斷重創民眾黨，讓黨內難以團結對外，考驗柯文哲手段。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨去年8月創黨，確立黨主席、台北市長柯文哲參選總統的總目標；但展望2024前，黨內風波不斷，好不容易解決黨員認定問題挺過「滅黨」危機，接著又被假帳號四處發黑函搞得烏煙瘴氣，讓不少幕僚大嘆幹不下去。日前柯文哲終於正視假帳號問題，不只親自留言示範如何嗆聲力挺子弟兵，更明確指示幕僚要硬起來，再有假帳號出現便直接搬出大砲轟擊，盼未來黨內有歧見能公開處理，而非在暗處放冷箭攻訐。

假帳號層出不窮　民眾黨內亂難息

在民眾黨員大會前夕，臉書上出現一個使用蔣渭水當大頭貼的「weien.cheng」帳號，多次PO出內部會議內容外，還暗指秘書長謝立功能力不足宛若黨內「小媳婦」；民眾黨為此還發布公告，要求相關人士知所進退。但該帳號不僅不甩，還變本加厲，公開質疑謝立功親簽發出的公文真實性，接著更偽造對話紀錄混淆視聽。

由於「weien.cheng」取得許多民眾黨內部會議內容，且還能具體形容會議發生的狀況、座位順序等細節，幕僚直言，幾乎可以確認「weien.cheng」與能參與黨運作的高層有關。但在摸不清對方底細的狀況下，調查過程屢屢碰壁，且詢問不同人會得到不同答案；幕僚形容，談到該帳號每個人的「詮釋」都不一樣，黨內已出現嚴重的信任感矛盾，讓山頭各立的狀況更加嚴重。

▲▼為壓制網軍，柯文哲與黨內幕僚紛紛留言開嗆。（圖／讀者提供）

柯親征嗆假帳號　竟被刪留言封鎖

據了解，從之前的「胡瑋源」到這次的「weien.cheng」，柯文哲都未太在意，直到這次「weien.cheng」偽造對話紀錄，甚至在黨公開發表聲明後還變本加厲，一直未積極處理的柯文哲才察覺事態嚴重，不僅要求幕僚一定要提告，日前還在會議中怒斥暗處放箭的手法令人不齒，直接指示「查出來，殺無赦」，甚至未與幕僚討論便到該帳號下留言開嗆。

柯文哲在留言中表明自己是柯本人，並重申公開透明是自己的政治價值，直斥「weien.cheng」躲在蔣渭水的面具後，「做黑函的攻擊，十分可恥」，文末要求用本名公開對質，還補上一句「我很討厭你這種蟑螂」。

隨後謝立功也留言，強調該公告署名是本人親簽，歡迎有疑慮者到黨部溝通；另外，經常被該帳號標記的立委蔡壁如也留言，溫情喊話若有意見可以當面談，此種作法不可取，還會讓外界看民眾黨笑話。

有趣的是，該帳號似乎沒意料到會驚動柯文哲親自留言，在謝立功跟進留言後，該帳號先是刪除柯、謝2人的留言，並將2人封鎖。隨後黨內幕僚還號召黨工、支持者留言開嗆、要求面對，該帳號不久後便直接關閉。

▲▼為壓制網軍，柯文哲與黨內幕僚紛紛留言開嗆。（圖／讀者提供）

▲▼為壓制網軍，柯文哲與黨內幕僚紛紛留言開嗆。（圖／讀者提供）

▲為壓制網軍，柯文哲與黨內幕僚紛紛留言開嗆。（圖／讀者提供）

柯明示「殺無赦」　重砲回擊黑函

柯團隊內部意見分歧時有所聞，但近來假帳號帶風向的問題不斷，且還是將砲口對內，柯對此行為相當感冒。柯文哲在內部會議明示，一定要重砲轟擊遏止歪風，而還強調未來若有類似事件再發生，自己將親自出面處理，「主帥親征，用大砲直接鎮壓掉」，快刀斬亂麻不留操作空間；同時柯也要求幕僚，未來若有虛假的不實指控、黑函等，全部重力回擊。

黨內人士觀察，柯文哲非常在意內部的猜疑跟矛盾，此次親上火線回擊，顯見假帳號問題已嚴重到柯不能坐視不管。而柯少見力挺黨內幹部，不只是幫子弟兵出口氣，同時也重建在黨內的威信，以實際行動壓下黨內山頭，盼團隊有意見可以提出，但應該要坐下來好好討論，而不是在背後搞小動作。

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