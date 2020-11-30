LIVE／秋冬專案上路前「單日暴增24例」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

秋冬防疫專案明天上路，而今（30）日國內一口氣暴增24例境外移入確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午3時30分舉行臨時記者會，由指揮官陳時中說明病例情況與後續防治作為。加上新增個案，這個月已經累計120例境外移入。

根據指揮中心統計，國內目前累計675例確診，分別為583例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、其餘住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎全球疫情升溫，指揮中心12月1日起實施秋冬防疫專案，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告、民眾進出8大類場所須強制戴口罩以及加強醫療院所通報採檢。出入8大類場所未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，關於入境規定，檢驗報告陰性者可登機，若陽性者也可回國，但要專案申請，也就是以專案包機，而應附報告未附者能否登機，須依照出境國與航空公司規定處理。若登機前無法出示3日內核酸檢驗報告，但符合緊急協處、來自無法自費篩檢國家、部會專案經指揮中心同意等3條件則不予裁罰，但未符合上述情形而逕自返台者，入境時須自費接受採檢，後續不得申請防疫補償，並將依據傳染病防治法第58條及第69條處1萬元至15萬元罰鍰。

在秋冬專案上路前，桃機出現返國潮，美國聯合航空(UA)來台班機也幾乎滿班。指揮中心認為，這可能是旅外國人對當地檢驗程序不熟悉，雖然歐美疫情仍處高峰，但當地醫療進步，對疾病也比較了解，3月境外移入大爆量事件，應該不會重演。