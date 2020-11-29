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「作伙來呷犇」國產牛肉展銷熱絡　黃偉哲大推台南溫體牛肉美食

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▲台南牛肉湯及溫體牛料理聞名全國，市長黃偉哲歡迎大家來台南善化品嚐國產溫體牛肉的好滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南牛肉湯及溫體牛料理聞名全國，市長黃偉哲歡迎大家來台南善化品嚐國產溫體牛肉的好滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南牛肉湯及溫體牛料理聞名全國，台南市政府今年攜手農會推出「作伙來呷犇-2020國產牛肉行銷活動」，29日在台南善化區農會熱鬧開幕，市長黃偉哲歡迎大家來台南善化品嚐國產溫體牛肉的好滋味。

黃偉哲市長表示，善化有知名的胡麻，更有遠近馳名的善化牛肉，當胡麻遇見牛肉時，從西方的牛排到東方中式的牛肉麵、牛肉湯，激盪出非常多元的料理，歡迎喜歡牛肉的朋友來台南品嚐善化國產溫體牛肉的美味。

台南市為重要牛肉產地，目前有養牛場158場，共2萬6657頭牛，養頭數約佔全國17 %，僅次於彰化縣及屏東縣。台南飼養的牛隻經合格屠宰場屠宰後，坊間店家即以溫體牛肉製做出鮮美料理，廣受消費大眾喜愛。台南市政府更自2004年起舉辦「台南牛肉節」相關活動，經過多年來的宣傳推廣，已讓許多國內外遊客慕名而來，並成功在全國建立好口碑。

農業局長謝耀清指出，為持續推廣台南國產牛肉並凸顯特色，以及建立國產牛肉品質安全，市府藉由舉辦國產牛肉美食行銷活動拉近消費群眾對台南溫體牛的信心與信任，今年活動特別以「作伙來呷犇」為主題，大力推廣台南國產牛肉。

善化區農會今日準備限量1000份以國產溫體牛入菜的「鮮甜牛肉羹」，早上9時一開賣就立刻秒殺。此外，現場還有在地表演團體、廚藝小教室、有獎徵答、童趣闖關、美食市集等多元精彩節目，不僅宣揚台南國產牛肉特色，吸引各地遊客至台南消費品嚐，並增進周邊觀光效益。

黃偉哲歡迎大小朋友多來台南品嚐國產溫體牛肉料理的鮮美好滋味，開心買、安心吃，享受台南美食的幸福時光。


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