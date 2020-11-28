2020藝術進區閉幕活動完美落幕　黃偉哲相約明年再見

▲2020藝術進區閉幕活動完美落幕，市長黃偉哲並特別感謝市民朋友及民意代表對藝文團體的支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

「2020藝術進區」自9月5日開幕，跨越9、10、11月，共計辦理31場次，在台南市各區走透透，為期近3個月的活28日在新市區南科台南園區迎曦湖南側草坪劃下完美句點。

市長黃偉哲表示，在台南有深厚的文化底蘊，豐富的藝文活動，藝術進區活動就像生活滋潤劑，深入每一區涵養著當地的文化積累。





黃偉哲市長、科技部南部科學園區管理局蘇振綱代理局長、文化局局長葉澤山、新市區區長譚乃澄及立委郭國文、市議員李偉智、陳碧玉、林志展等多位民意代表皆到場與觀眾同歡，場面熱鬧。今年度閉幕場由黃偉哲市長、現場貴賓和演出團隊以打擊樂器方式，宣告2020藝術進區活動完美落幕。





黃偉哲表示，「藝術進區」活動是一個將劇場搬到戶外，將藝術帶到臺南市每一個行政區，讓民眾可以近距離欣賞各類型表演藝術的藝文活動，自2011年開辦迄今，10年來已累積辦理了308場次、吸引超過22萬人次參與。將劇場搬到戶外，將藝術帶到台南市每一個行政區，讓民眾可以近距離欣賞各類型表演藝術的藝文活動，這就是「藝術進區」活動！



黃偉哲並特別感謝市民朋友及民意代表對藝文團體的支持，他表示，近幾年台南市民間藝文愈發蓬勃，其中藝術進區已是眾所期待的藝文活動，藝術進區自9月開跑以來，每場次都有這麼多觀眾到場支持，除感謝市民朋友對於藝術進區的熱愛，也肯定市府團隊深耕文化的用心。





市府今年邀請到國內外知名的「朱宗慶打擊樂團2團」做為閉幕團隊，「朱宗慶打擊樂團2團」樂團以創意、清新、專業的獨特風格，用年輕人的思維與熱情活力，綻放打擊樂的青春光芒。本次《擊樂嘉年華》的節目安排上，精心挑選輕鬆歡愉、適合親子共饗的擊樂曲目，並安排互動橋段，讓團員與觀眾近距離交流，將歡樂的氣氛分享給所有與會觀眾，使此次音樂會成為親子共賞的美好回憶。



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