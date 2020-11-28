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台南城市音樂節、森山市集盛況空前　黃偉哲：來台南逛市集享受好音樂

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▲台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，於28日在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

關注度高佳評如潮的台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，28日在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集，並表示希望透過流行音樂節和文創及城市建築，讓台南再次驚豔全國，再次讓大家深刻體會台南確實是最適合散步、聽音樂、逛市集、看表演、吃美食幸福城市。

▲台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，於28日在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝「海豚刑警」今年再次帶來精彩的演出，市府團隊會再持續精進，明年把城市音樂節暨貴人散步辦得更好。同時，今年的森山市集發揮許多創意與想像，希望全國朋友能夠到森山市集享受一個快樂的週末。更重要的是接下來12月，市府推出許多耶誕跨年活動，歡迎大家一定要來台南享受歡樂，迎向幸福。

▲台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，於28日在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場首先由森山市集展現魅力，匯聚台南各地一時之選共120攤以上的人氣好店，一開放就吸引大批人潮，藉由各式美食、生活選物及手作良品，結合現場竹藝建築與精彩展演，營造出美感與質感兼具的迷人場域，更讓現場民眾美照拍不停，大讚全台最美市集。

緊接著，「2020台南城市音樂節」首場戶外免費演唱會，也接力熱鬧開唱！開場由人氣紅不讓的台版百老匯樂團「毀容姊妹會」打頭陣，更有今年強勢入圍金曲獎的超夯樂團「海豚刑警」、今年金音獎得主「傷心欲絕」、饒舌界校長大支及音樂詩人雷光夏帶來精彩演出，各種不同音樂曲風吸引眾多樂迷前來朝聖聆聽。

▲台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，於28日在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲除現場欣賞音樂演唱外，也在觀旅局長郭貞慧及台南市美術館館長潘襎的陪同下一一走逛森山市集攤位，並熱情體驗頭髮快速造型，吸引民眾拍照合影。

觀旅局長郭貞慧表示，2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節邀請國內的音樂人、廠牌、音樂產業人士集結台南互相交流，希望讓更多樂迷朋友認識台南、享受台南迷人的美食和人文。

除了戶外演唱會，貴人散步音樂節還推出9場國際音樂交流座談及66組國內外樂團在中西區五個特色場館輪番展演，歡迎喜歡各種樂團曲風的樂迷們一定不能錯過這難得的盛會。

▲台南城市音樂節暨貴人散步與森山市集，於28日在台南市美術館2館熱鬧展開，市長黃偉哲到場跟市民朋友一起聽音樂、逛全台最美市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，29日下午1時至6時免費戶外演唱會，將由重金屬指標樂團「血肉果汁機」、低科技俗氣樂團「美秀集團」、秒殺級夯團「落日飛車」、草根搖滾樂團「拍謝少年」以及演唱雙棲創作歌手舒米恩壓軸登場。

台南市政府也貼心提醒參加活動民眾務必配戴口罩，並先到以下網站填寫聯絡資訊（台南城市音樂節https://pse.is/387649；森山市集https://pse.is/38mc93），如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表人即可，以落實防疫實聯名制。在保障彼此健康安全的前提下，市長黃偉哲歡迎大家一起來台南散步、逛市集、發現好音樂！


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