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2020大新營嘉年華開幕　黃偉哲邀民眾年底前衝新營消費抽大獎

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▲「大新營嘉年華」活動熱鬧展開，市長黃偉哲特地出席開幕典禮，鼓勵大家多多消費，買越多越有機會抽中豪宅、名車等多項大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「大新營嘉年華」活動熱鬧展開，市長黃偉哲特地出席開幕典禮，鼓勵大家多多消費，買越多越有機會抽中豪宅、名車等多項大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年邁入第10年的「大新營嘉年華」活動熱鬧展開，130家在地好店市集吸引大批民眾湧入逛街，台南市長黃偉哲特地於28日下午出席開幕典禮，黃偉哲相當感謝店家和民眾的熱情支持，並鼓勵大家多多消費，買越多越有機會抽中豪宅、名車等多項大獎。

黃偉哲市長表示，目前三倍券登錄抽獎金額已突破45億，看到今天現場人潮洶湧，希望大新營嘉年華能夠再創一波購物佳績，大家多來台南消費，朝突破50億消費額邁進。除了大新營嘉年華之外，在12月的時候，新營還有很多精彩活動，包括耶誕跨年演唱會、耶誕點燈，希望全國朋友都能一起來大新營區吃好喝好玩好，大力支持大新營區的觀光發展。

▲「大新營嘉年華」活動熱鬧展開，市長黃偉哲特地出席開幕典禮，鼓勵大家多多消費，買越多越有機會抽中豪宅、名車等多項大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「大新營嘉年華」活動於11月28、29日在台南市新營區民權路與三民路口至民治路口舉辦，以「心in十載愛你•感恩大Fun送」作為活動口號，同時規劃九大主題活動，邀請大家一起歡樂久久。

今年活動增添創意草地DIY教室及「你消費我優惠」回饋促銷等九大活動主題，並於新營高中校門口安排多組街頭藝人表演，內容豐富精彩，吸引大量逛街民眾聚集觀賞；而且適逢台南購物節和好禮月月抽活動期間，市長黃偉哲熱烈歡迎各地大小朋友一同來新營購物玩樂。

市長黃偉哲除偕同貴賓參加開幕儀式之外，更現場義賣人氣動漫「航海王」劇中可愛角色「喬巴」造型的汽球帽，最終以2000元拍出，所得將全數捐給創世基金會用於公益。此外，黃偉哲市長一一走逛各個攤位，吸引店家及民眾爭相合影，也帶動人潮聚集，促進市集的消費更為熱絡。

經發局長陳凱凌指出，今年邀集大台南地區130家知名人氣好店一同設攤參展，也感謝現場參展的老闆們秉持「取之於社會，用之於社會」的公益回饋精神，自願捐贈上百件商品作為義賣，並將義賣所得全數捐給北台南家扶中心及華山基金會。

此外，民眾於11月16日至29日期間，只要到「大新營嘉年華」活動各特約商店不限額度消費，即可獲得摸彩券一張，獎品有多項優質的3C家電及腳踏車等好禮。另外，只要在活動期間網路分享美食相片並標註「行動支持在地美食」，還可以到活動服務台兌換摸彩券，貼文越多換越多。

▲「大新營嘉年華」活動熱鬧展開，市長黃偉哲特地出席開幕典禮，鼓勵大家多多消費，買越多越有機會抽中豪宅、名車等多項大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局表示，配合台南購物節活動，首創台南散步購物玩樂地圖，方便民眾邊走邊買，並結合好禮月月抽活動，12月31日前消費滿200元以上即可憑發票上網登錄，就有機會抽中豪宅、名車或高級家電等優質好禮，歡迎各界朋友於年底前再到台南消費衝一波。

大新營嘉年華開幕，包括經發局副局長蕭富仁、民政局長顏政標、新營區長魏文貴、南智捷汽車公司總經理馬忠榮、全國商圈總會長胡神賀、下營商圈理事長姜丁興、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明、台南市府城文化觀光產業協會理事長洪佳寶及市議員蔡育輝、沈家鳳與在地里長等各界人士到場共襄盛舉。


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