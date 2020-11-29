台南後壁「上茄苳中排一」整治開通　黃偉哲：感謝各界協力造福鄉親

▲台南市後壁區「上茄苳中排一」，隆重舉行地下溝渠改建暨道路完工謝土典禮，市長黃偉哲特地出席與鄉親一同慶賀道路竣工，並祝福各界往來都能通行安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



原為農田排水匯流明溝的台南市後壁區「上茄苳中排一」，在地方鄉親殷切盼望之下，經過4個多月工期，於29日上午隆重舉行地下溝渠改建暨道路完工謝土典禮，市長黃偉哲特地出席與鄉親一同慶賀道路竣工，並祝福各界往來都能通行安全。



黃偉哲市長表示，非常感謝監察委員葉宜津於擔任立委期間積極爭取經費，並感謝議會各位議員大力支持通過墊付款，以及農田水利署同意提供土地，進而讓上茄苳中排一整治改善工程順利完工，促使民眾的交通更為便利，也提供良好的排水效能，造福在地鄉親。





後壁區「上茄苳中排一」，是地方農田排水匯流的明溝，因興建年代久遠，常有溝壁崩塌及淤積等問題，在經過地方及黄偉哲市長與監察委員葉宜津(時任立法委員)的努力下，成功向農委會爭取500萬元經費，於今年2月6日動工，歷經4個月多的施作，於6月29日完工，並於29舉行謝土典禮。



「上茄苳中排一」經工程改建為地下溝渠後，除了有效增加排水效益，更因地面開放通行而增加地方交通的便利性，改建工程之初，黄偉哲市長亦指示工務局架設路燈，以確實保障用路人交通安全。





「上茄苳中排一」完工謝土典禮，包括監察委員葉宜津、農田水利署嘉南管理處副處長蕭福清、後壁區長翁振祥、千安宮主委黃崑茂及市議員李宗翰、劉米山、沈家鳳、蔡育輝與在地里長、鄉親等各界貴賓皆到場共襄盛舉。



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