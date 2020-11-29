與東山青農交流座談　黃偉哲力推東山農特產品是必買台南伴手好物

▲台南市長黃偉哲上午與「番社蔬果聯盟」的青農們交流座談，力推東山農特產品絕對是必買台南伴手好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府長期支持青農，市長黃偉哲於29日上午與「番社蔬果聯盟」的青農們交流座談，並現場體驗剝龍眼乾，黃偉哲表示，現今年輕的農業耕作者對於新知、科技的應用、無毒或有機栽培等都有許多堅持，這點值得大家肯定，市府也將持續深化扶持青農，並努力開拓國內外市場，期盼為台南農業開創新里程碑。



黃偉哲市長表示，非常高興能夠來到番社蔬果聯盟，跟肩負未來農業希望的青年農民做意見交流，了解他們從事農業的甘苦談及傑出的栽種成果。希望藉著農友間的經驗傳承交流與切磋，可以讓農業邁入新的5G 2.0時代，將農業與科技、新知識的傳承結合，讓台灣的農業能夠步入更好的境地。





農業局長謝耀清指出，「番社蔬果聯盟」是由林俊儀、王莨耿、林育賢、蘇俊波、林俊緯等5位青農組成，是農委會輔導的第三屆團體組百大青農，去年結合更多志同道合的夥伴成立東山產業生產合作社，目前經營面積達8公頃，另有逾2公頃的農地與嘉義大學園藝系合作，朝向取得全球產銷履歷驗證邁進，並已於2019年通過全球良好農業規範（GLOBAL G.A.P）的集團驗證。





東山區位於台南的「里山」地帶，除了作物多樣化，生態資源也極為豐沛，「番社蔬果聯盟」舉辦賞螢、夜觀、賞蝶等生態活動，進行蝴蝶、螢火蟲等生物棲息地營造，並在農田旁架設老鷹棲架友善猛禽，且密切與在地學校合作推動食農教育，合作的東山國小今年即獲得農委會頒發「食農教育傑出貢獻獎」。





農業局表示，「番社蔬果聯盟」除了一級生產表現亮眼，在二級加工方面，利用豐富多元的農特產品開發各式加工品，包含水果吐司、水果餅乾、蜂蜜蛋捲、米蛋酥、黑糖桂圓蛋糕、草莓便當、芒果便當等，還提供豐富的農村體驗、生態導覽等三級產業活動，讓農業發展更加多元，吸引消費者走訪鄉間，體驗農村地區生產、生活、生態的美好。



29日的青農交流座談，包括農業局長謝耀清及市議員沈家鳳皆出席與青農林俊儀、王莨耿、林育賢、蘇俊波、林俊緯等共同交流農業產銷的推展。



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