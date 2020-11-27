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雲林少雨茂谷柑、柳丁果裂落果　縣府邀集農委會相關單位勘查

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▲雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，其中古坑鄉222.83公頃及斗六市126.62公頃種植最多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣因受9、10月雨水減少影響，導致茂谷柑裂果及落果受損嚴重。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣茂谷柑受缺雨水影響，導致茂谷柑裂果及落果受損嚴重，雲林縣政府農業處依農業天然災害救助規定邀集行政農業委員會臺南區農業改良場課長張錦興、行政農業委員會農糧署中區雲林辦事處技士沈鈺嘉、行政農業委員會農業試驗所嘉義分所助理研究員陳祈男於今(27)日至斗六果園勘查農損狀況。

雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，其中古坑鄉222.83公頃及斗六市126.62公頃種植最多，因受9、10月雨水少影響，導致茂谷柑裂果及落果受損嚴重，縣長張麗善表示，今日特別和農試所、農改場等代表共同會勘，視察縣內茂谷柑受損情形，並判斷著果率和以往相比是否有損失，讓農民辛苦種植能獲得應有收益。 

▲雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，其中古坑鄉222.83公頃及斗六市126.62公頃種植最多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，其中古坑鄉222.83公頃及斗六市126.62公頃種植最多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長魏勝德指出，所有柑橘類一年一穫為主，成果階段需水量高，但成長期若缺水會造成裂果狀況，因為今年9、10月供水期雨量不夠導致農地乾旱，茂谷柑田區受損面積達2至3成，依照農業天然災害救助辦法規定，凡損失率達到20%受損災害以上就能呈報申請天然災害補助。

魏勝德說明，今天勘災的結果比近五年的均值減少3%未達天然災害現金救助標準，因此無法成報建議表予農糧署，未來在採收後，會比照柳丁協助媒合加工業廠商收購下價中小果茂谷柑，以彌補果農收益。

魏勝德表示，目前縣內共11家廠商來登記收購柑橘類水果，農糧署核定5千噸，針對這11家廠商預計收購3500噸，農業處也會依規定辦理災情確認，倘達現金救助門檻應儘速函報行政院農業委員會辦理救助。

▲雲林縣茂谷柑種植面積410.82公頃，其中古坑鄉222.83公頃及斗六市126.62公頃種植最多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善和農試所、農改場等代表共同會勘，視察縣內茂谷柑受損情形，並判斷著果率和以往相比是否有損失。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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