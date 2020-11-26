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雲林小吃店火警濃煙狂竄...母緊抱1歲女聽119電話指示　脫困獲救

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▲消防人員進入建築物中搜救，在三樓找到受困母女，先後將一歲女童與母親以共生面罩救出，將她們預防性送北港媽祖醫院檢傷救治。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲消防人員進入建築物中搜救，在三樓找到受困母女，先後將一歲女童與母親以共生面罩救出，將她們預防性送北港媽祖醫院檢傷救治。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮一家小吃店今（26）日接近中午突傳火警、冒出大量濃煙，雲林縣消防局獲報屋內有人受困，消防隊趕到現場即刻背上空氣瓶進入火場，以共生面罩將受困母女從濃煙中救出，兩人雖未受傷仍預防性送醫檢查，而火勢也很快撲滅，燃燒面積約2平方公尺，起火原因待查。

今日近午11點40分北港鎮民有路一家賣魚丸焿的小吃攤，疑似因為炊事不慎，從一樓冒出大量濃煙，一對母女受困等待救援。雲林縣消防局獲報，隨即派遣北港、元長、水林分隊及第三大隊人車前往救援，計出動各式消防車輛7輛、人員12名。

雲林縣消防局表示，這起火警一共接獲數通報案電話，其中一通來自受困民36歲的陳姓婦女，她表示和年僅1歲的女兒住在3樓，房門打開後發現大量濃煙，不敢下樓緊張詢問怎麼辦，119線上勤務人員隨即於電話中指示並教學，請其立即關閉房門，並拿取身邊物品將門縫塞緊，靠窗待援，並立即通報現場指揮官轉述受困者狀況。

現場指揮官11點51分回報經佈水線進入建築物中搜救，在三樓找到受困母女，兩人意識清醒無受傷，並以共生面罩在11點55分救出這對母女，將她們預防性送北港媽祖醫院檢傷救治。雲林縣消防局呼籲民眾，遇到開門見大量濃煙千萬別驚慌，冷靜撥打119，並聽從線上勤務人員指示，關門待救，設法防止火與濃煙的侵襲，讓自己保持在相對安全之區域，儘快與外面取得聯繫讓消防人員知道受困何處。

▲消防人員進入建築物中搜救，在三樓找到受困母女，先後將一歲女童與母親以共生面罩救出，將她們預防性送北港媽祖醫院檢傷救治。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲住3樓的陳姓婦女，房門打開後發現大量濃煙，冷靜撥打119聽從線上勤務人員指示教學，緊閉房門，並拿取身邊物品將門縫塞緊，靠窗待援成功獲救。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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