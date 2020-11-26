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遊雲林送汽車！直播抽80萬汽車得主　她沒接中獎電話3轉語音信箱

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▲副縣長謝淑亞於11點半抽出汽車、電動機車、平板等前3大奬。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲副縣長謝淑亞於11點半抽出汽車、電動機車、平板等前3大奬。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府主辦「遊雲林抽汽車送農場」活動今(26)日直播開獎，由副縣長謝淑亞抽出價值80萬元汽車得主，幸運兒是高雄的「許小姐」，現場安排call out祝賀，但連續3次都轉語音信箱。現場見證的消保官張嘉麟表示，根據活動辦法規定，許小姐雖未接到電話，但仍是汽車中獎人，並不會因沒接到電話失去資格。

雲林縣補助房間數達約4萬9,000間，而推出「遊雲林抽汽車送農場」抽獎，吸引近400筆住宿登錄、近2000筆使用振興三倍券登錄資料，觀光效益成績亮眼，副縣長謝淑亞指出，雲林縣觀光客大幅提升，雲林縣是是非六都的第一名，顯示主題活動、品牌行銷奏效，遊客數大幅成長，成功行銷帶動雲林的觀光旅遊。

文化觀光處長陳璧君說明，接下來12月將推出雲林人之夜等活動，期再帶動另一波人潮湧入雲林觀光。雲林縣政府推動觀光不僅超前部署，首推安心旅遊遊程，縣內「古坑-綠色隧道」是全國遊客數增幅最多，「雲嘉大尖山、二尖山步道」是雲林縣必訪步道的第一名，將印證雲林用文化來推展地方觀光特色更具競爭力！

活動得獎完整名單將於11月27日公告於慢遊雲林臉書網站( https://www.facebook.com/travelYunlin/ )以及「遊雲林抽汽車送農場」活動官網（https://yunlinluckydraw.wordpress.com/）。

▲副縣長謝淑亞於11點半抽出汽車、電動機車、平板等前3大奬。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府主辦「遊雲林抽汽車送農場」活動今日直播開獎，由雲林縣副縣長謝淑亞抽出價值80萬元汽車得主，幸運兒是高雄的「許小姐」。 （圖／記者蔡佩旻攝）
 

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