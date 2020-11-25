雲林台一線轎車機車路口相撞　巡田老夫婦彈飛雙雙送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉25日上午8點57分於僑和國小前發生一起車禍，林姓老翁與莊姓老婦共乘機車，行經台一線233.7公里處和雲47縣路口疑似未注意號誌，與范姓男子所駕駛自小客車發生碰撞，造成機車騎士林姓老翁頭部撕裂傷、莊姓老婦左手骨折，汽車范姓駕駛僅受驚嚇，酒測值為0。

▲機車噴飛數十公尺，強烈撞擊造成林翁太陽穴撕裂傷、莊婦左手上臂骨折，兩人身上多處擦傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，80歲的林姓老翁搭載其81歲的莊姓妻子從雲47線疑似未注意紅綠燈號誌，欲前橫越台一線往對面業道路進入，前往自家田園巡視；68歲的范姓駕駛自小客車於台一線由南往北方向直行，見到機車衝出煞車不及，發生碰撞，機車噴飛數十公尺，汽車車頭凹陷、玻璃破碎成蜘蛛網狀，強烈撞擊造成林翁太陽穴撕裂傷、莊婦左手上臂骨折，兩人身上多處擦傷。

▲自小客車車頭凹陷、玻璃破碎成蜘蛛網狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

莊姓老婦表示，早上80歲的丈夫說想去田裡巡視，本來告訴他孩子會去照看，不用去，但丈夫卻仍不放心、勸不聽而執意前往，這才從村裡出來，就發生車禍。范姓汽車駕駛表示，本身住附近，要去找朋友行經該處，自己是綠燈直行但速度不快，看到機車衝出來緊急踩煞車，才會有車後的數公尺煞車痕，還好對方有帶安全帽，才沒有造成大傷害，自己僅受輕微驚嚇無大礙。

▲救護人員將林翁頭部撕裂傷初步止血包紮、幫莊婦固定手臂，兩人意識清楚，隨後將兩人送往基督教醫院雲林分院救治。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局獲報後派出兩組救護人車，到達現場先將林翁頭部撕裂傷初步止血包紮、幫莊婦固定手臂，兩人意識清楚，隨後將兩人送往基督教醫院雲林分院救治。斗六警分局莿桐派出所表示，籲民眾騎機車除遵守交通安全規則外，並應正確配戴安全帽保護自身安全，汽車行經路口除注意遵守號誌外，即便綠燈也切勿搶快，減速通過，養成預防姓駕駛觀念，無論發生任何的狀況，永遠為自己留至少一條以上的退路。

▲自小客車煞車痕約3公尺。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲自小客車范姓駕駛（左）心有餘悸表示，看到機車衝出，急踩煞車仍來不及。（圖／記者蔡佩旻攝）





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