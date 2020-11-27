深耕雲林海線35年寒暑　北港媽祖醫院院慶傳承核心價值守護偏鄉

▲中國醫藥大學北港附設醫院今（27）日舉辦35周年院慶，該院一直以來依雲嘉地區醫療需求，逐步發展特色醫療，以「微創、無痛及中西醫合療」的理念提供整合的醫療照護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院今（27）日舉辦35周年院慶，該院一直以來依雲嘉地區醫療需求，逐步發展特色醫療，歷年來成立癌症、排尿、失智、傷口照護等專業中心，於2020年更有脊椎關節中心揭牌。以「微創、無痛及中西醫合療」的理念提供整合的醫療照護。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，長期以來北港附設醫院以「健康、關懷、創新、卓越」之精神深耕在地，積極發展「救腦、救心、救命」急重症醫療。在醫療品質方面，通過雲林海線唯一的中度急救責任醫院、區域教學醫院評鑑、健康醫院認證、高齡友善健康照護機構認證與長照服務出院準備友善醫院認證。

中國醫藥大學北港附設醫院指出，兒科團隊獲國家生技醫療產業策進會SNQ國家品質標章社區兒童健康促進組之榮耀肯定，糖尿病照護團隊、腦中風照護團隊更是連續獲得SNQ國家品質標章。骨科以「骨折聯合照顧服務」獲世界骨鬆基金會銀牌獎認證及「新型人工膝關節感染治療用活動型佔位器模具」獲第十七屆國家新創獎、醫病共享決策(SDM)優秀團隊獎。

衛生局張翌君副局長說，該院有四個失智據點皆獲得雲林縣衛生局評核優等；社區長照團隊亦獲健康促進醫院創意計畫優等獎。這些耕耘日前更榮獲2020台灣企業永續獎第三屆「台灣企業永續方案銅級獎」，員工的努力倍受肯定。

副院長馮逸卿表示，員工是機構的最大資產，本院在地員工佔有80%，因此「育才惜才」是長期目標，並配合社會需求的培育與延攬刻不容緩。今年獲多位醫理精湛的主治醫師來院服務。同時慶祝大會也表揚優良教師、資深員工、優良志工等感謝大家的努力，繼續深耕社區守護雲林沿海地區民眾健康再創佳績。

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