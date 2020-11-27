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800碗1hr賣光鄉親扼腕　顏清標再邀「誠信碗粿」明天沙鹿擺攤

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▲▼顏清標臉書宣布再邀雲林誠信碗粿到沙鹿擺攤。（圖／翻攝顏清標臉書）

▲顏清標臉書宣布再邀雲林誠信碗粿到沙鹿擺攤。（圖／翻攝顏清標臉書）

記者李忠憲／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前幫助雲林林姓碗粿父女，在沙鹿服務處擺攤1小時熱賣800碗，讓許多沒買到鄉親扼腕。顏清標27日臉書宣布，28日下午將再邀請陳媽媽碗粿來擺攤，歡迎沒買到的鄉親來共襄盛舉。

雲林一對賣碗粿的林姓父女因誤植促銷活動，引發民眾瘋搶，而林父為了教育女兒誠信的重要，虧本照賣。大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前才霸氣買下160碗碗粿，本月14日下午更邀請碗粿父女前來台中沙鹿處擺攤，800碗碗粿1小時內就全數賣光。

▲▼顏清標臉書宣布再邀雲林誠信碗粿到沙鹿擺攤。（圖／翻攝顏清標臉書）

▲顏清標臉書宣布誠信碗粿擺攤時間地點。（圖／翻攝顏清標臉書）

▲▼碗粿父女赴沙鹿擺攤，800碗於一小時內全數賣光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲碗粿父女赴沙鹿擺攤，800碗於一小時內全數賣光。（圖／記者游瓊華翻攝）

顏清標昨晚在臉書發文「感謝大家的愛心支持及鼓勵！」他表示，陳媽媽碗粿上次回來沙鹿服務處造成廣大沙鹿鄉親的幫忙，讓800碗銷售一空，林老闆及林太太感動在心，可惜還有好多鄉親沒有購買到真材實料的碗粿，陳媽媽碗粿深感抱歉，答應再補償一場給沙鹿上回沒有買到的鄉親。

顏清標說，《陳媽媽碗粿》將於28（明）日星期六約下午2、3點左右，再度來到顏寬恒及副議長顏莉敏服務處擺攤！地址在台中市沙鹿區正義路1號。民眾如果持有11月14日當天陳媽媽碗粿識別貼紙，當天沒買到，將優先讓他購買。1人限定5顆碗粿，視陳媽媽碗粿當天製作數量做調整，感謝沙鹿鄉親熱情及愛心。

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