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柯建銘稱蘇貞昌明天一定上台　林為洲亮「布手套」：我們準備好了

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▲▼林為洲回嗆，若民進黨硬要碾壓，國民黨就全力抵抗。（圖／國民黨團提供）

▲林為洲回嗆，若民進黨硬要碾壓，國民黨就全力抵抗。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌27日將第13度赴立法院施政報告，民進黨團自25日晚間起於議場大門前展開排班，民進黨團總召柯建銘受訪時強調，總質詢一定要在27日開始，「該排除就排除」。國民黨團總召林為洲下午召開黨團記者會時，也特別拿出「布手套」回嗆，「沒關係！我們也準備好了」，強調若民進黨硬要碾壓，國民黨就全力抵抗。

民進黨團26日午間緊急召開黨團會議，民進黨團副幹事長郭國文會前受訪時表示，徹夜卡位是展現決心，後續行動要有更一致的共識，會議前當然要先溝通，但無論如何一定要讓蘇貞昌上台報告，國民黨如果蓄意持續杯葛或用行動阻撓，民進黨團就會積極面對，「該排除就排除」。

民進黨團總召柯建銘強調，總質詢一定要在27日開始，請國民黨不要挑戰民進黨的決心，「已經到了D-Day、必須面對的時刻，我們不會不處理」。

國民黨團下午召開記者會，批評行政院提出萊豬進口5大管理機制根本是混淆視聽，總召林為洲特別拿出「布手套」回嗆，民進黨擺出一副要全武行的架勢，「沒關係！我們也準備好了，該有的配備都準備好，要怎麼樣都沒關係」，他強調，只要進口時分清楚是否含萊劑，讓民眾能自由選擇，但今天政院提出的方案對民眾還是沒有幫助，國民黨無法接受，「如果他們硬要碾壓，我們就全力抵抗。」

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