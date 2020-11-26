柯建銘：施政總質詢27日一定要開始　D-Day已到不會不處理

▲國民黨團12度杯葛蘇貞昌施政報告，民進黨團擬訂於27日進行清場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日將第13度赴立法院施政報告，民進黨團自25日晚間起於議場大門前展開排班，防止議事再度遭到國民黨團杯葛。民進黨團總召柯建銘26日受訪時表示，總質詢一定要在27日開始，請國民黨不要挑戰民進黨的決心，「已經到了D-Day、必須面對的時刻，我們不會不處理」。

立法院第10屆第2會期9月18日開議，蘇貞昌自9月22日起至今天累計12度赴立法院會欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿執政黨未對政府放寬萊豬進口道歉及回應相關訴求，占據立法院議場導致蘇貞昌無法上台進行報告。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝）



對此，民進黨團26日午間緊急召開黨團會議，民進黨團副幹事長郭國文會前受訪時表示，徹夜卡位是展現決心，後續行動要有更一致的共識，會議前當然要先溝通，但無論如何一定要讓蘇貞昌上台報告，國民黨如果蓄意持續杯葛或用行動阻撓，民進黨團就會積極面對，「該排除就排除」。

郭國文說，民進黨團的具體分工將從26日晚上開始，包括大家如何排班、27日院會的狀況又會是如何，都必須事先經過沙盤推演，只要是面臨議事衝突或抗爭，召開事先的會議都是必要的。

柯建銘會後受訪時則表示，民進黨團自25日下午開始排班，相信大家都很清楚民進黨團的決心，就是施政報告總質詢一定要在27日開始，也請國民黨不要逃避施政總質詢。

有關國民黨團總召林為洲揚言使出全武行，並揚言勢必一戰，柯建銘說，民進黨團想的很清楚，在稍早的黨團會議也已經擬訂攻勢，各黨團一定會做自己的準備，請國民黨不要挑戰民進黨團的決心。

至於屆時民進黨團將使出何種攻勢，柯建銘則笑說「明天看就知道了」，民進黨團已經在立法院這麼久了，議事衝突在各個黨團都有經驗與盤算，大家彼此尊重就好。柯建銘也強調，現在已經到了D-Day、必須面對的時刻，民進黨團不會不處理。

其他人也看了這些...

►國民黨動員秋鬥抗爭「已破1萬人」 14縣市首長齊聚反萊豬

►「反萊豬護健康」 朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

►馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

更多熱門新聞...

►「只剩39天就要吃到萊豬！」 江啟臣：邀請蔡英文來一場電視辯論

►參與秋鬥遭批「別想藉此洗白」 馬英九：我們有那麼多政策是錯的嗎？

►吳敦義籲蔡英文要「保有良心」：萊豬牛必須尊重國會審議

►振興一下我們的美麗