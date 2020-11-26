侯友宜談政院萊豬5原則：標示有無瘦肉精跟貨號才是重點！

▲侯友宜談政院萊豬進口管理5原則。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院26日裁示赴美查廠、逐批檢驗等萊豬進口管理5原則。對此，新北市長侯友宜指出，針對「標示」部分，民眾只關心是否含有萊劑，不能只標示產地，以及未登記的下游廠商並無嚴謹管理規範，將造成破口。

萊豬進口爭議不斷，衛福部今在行政院會報告「進口豬肉之全方位管理措施」，行政院長蘇貞昌裁示5原則，包含赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五項措施，未曾進口來台的肉品廠，需經我赴美派員赴美查廠後方可進口。

侯友宜表示，總統蔡英文答應會做源頭管理，「既然總統說了，行政院就要做到」，但是在5個管制流程中，還是有很多重點並沒有講清楚。

侯友宜指出，包括在查廠部分，新、舊廠都要查，貨號與含萊劑與否一定要標清楚，院會報告內容中看到將會標示美豬、加拿大豬，但是民眾反對的不是美豬或加拿大豬，而是萊豬，所以是否含有萊克多巴胺才是最重要的，否則大家來是對標示的判別仍是模糊不清。

此外，侯友宜表示，今天院會報告也沒談到的還有下游業家工廠管理問題，有的有登記，有的沒登記，地下工廠是一大破口，以及廠內豬肉是否有混雜、散裝的問題？是否標註萊克多巴胺？目前都沒有清楚規規範。

侯友宜說，如同蔡英文所言，要讓民眾有個選擇，但就要清楚標示民眾買到的肉圓、貢丸是否含有萊豬，要讓民眾輕易辨識，而非僅標示豬肉產地，大家只擔心用到有瘦肉精的豬。

政院萊豬進口五原則：

第一、赴美查廠：未曾進口來台的肉品廠，需經台灣派員赴美查廠後才能進口。

第二、新增貨號：進口豬肉比照牛肉管理，依照部位給貨號，現行牛肉貨號51項、豬肉22項，將來豬肉貨號會增加到67項，管理從源頭管制到流向。

第三、逐批查驗：明年1月1日起，進口豬肉必須逐批查驗，確保符合國際標準。

第四、清楚標示：標示跟著肉走，從大到小，從進口商、肉品廠，隨著販售通路，一路下到店頭、攤商，讓消費者一目瞭然，自由選擇，同時也可清楚溯源追蹤。衛福部也會統一印製，提供批發商自行運用，圓形是台灣豬，三角形是進口豬，且各產地國都有，全力落實標示到位。

第五、嚴格稽查：政院已經核定新台幣2.6億元，補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費，共3.2億元。請相關部會及地方政府確實做好把關工作，對於未依規定標示、標示不實或檢驗不符規定的業者，一律嚴懲重罰。