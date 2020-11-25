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國民黨12度杯葛卡700議案　何志偉：國家進步跟著立院罰站

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨團議場內記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團持續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌24日第12度到立法院進行施政報告並備質詢，但被國民黨立委杯葛無法上台，使院會議程無法進行，目前等待院會報告事項交付的議案，已經累計到約700案。對此，民進黨立委何志偉批評，全世界都因疫情暫停的時候，台灣好不容易一切如常，若國家的進步跟著立法院一起罰站，絕非人民之福。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨團繼續霸佔議場杯葛 公布行政院帳號。（圖／記者屠惠剛攝）

「夠了嗎？」何志偉25日在臉書表示，明白國民黨團對蘇貞昌很有意見，對執政黨的政策很有意見，這都尊重，這是政黨政治中的權力，也是選擇，可是想在這邊勸勸國民黨，如果很討厭蘇貞昌，就讓蘇貞昌上台講話，人民自然可以判斷到底是不是對的，做的合不合理，而不是不讓蘇貞昌講話，這樣豈不是讓人民連好壞都無法分辨，反而是民主的逆風。

何志偉指出，雖然國民黨團認為只有阻止施政報告，其他運作還是照常進行，但實際上立法院的運行不是這樣的，根據我國的立法院職權行使法，任何單位要提出法案或是修正案，必須先經過程序委員會處理，然後在大院一讀後才能進入專業委員會審查，專業委員會審查之後，再回到大院進行二讀跟三讀的程序，立法才能完成，事後送交總統公布。

▲▼行政院院長蘇貞昌施政報告並備質詢 國民黨持續霸佔議場杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

何志偉提到，截至11月10日為止，程序委員會累積處理完畢，無法進入大院一讀的案件已經高達400件以上，更別提還有二讀、三讀的程序都無法完成，所關切的一頁式詐騙，包含在雙十一之後承受詐騙的消費者要如何保護，如何處罰詐騙者的修法提案卡住，他所關切的酒駕相關修法，如何更增加嚇阻力，減少酒駕案件，提案也卡住，甚至包含疫情持續進行，後續的復甦，商務泡泡、旅遊泡泡有無可能法制化，明文規定化的提案也卡住。

何志偉提及，這些都是急如星火的人民議題，每推遲一天，就會有更多人受害，就會有更多的經濟衰退，就會有更多的落後，但這些都停住，而且各種各樣，各個層面的修法、立法還在持續地累積中，看起來沒有終止的一天。

▲▼行政院院長蘇貞昌施政報告並備質詢 國民黨持續霸佔議場杯葛 主席江啟臣抬道具豬。（圖／記者屠惠剛攝）

何志偉認為，如果國民黨團願意聽他一言，那就是杯葛十二次也夠了，是時候該進入言詞辯論，讓民眾和輿論決定的時刻，「如果真有道理，相信民意會站在你們那一邊的，但是讓全立法院的立法與修法權力一起跟著你們罰站，這並不是一個明智的選擇，能夠讓民意和民主的力量直接決定國家未來的方向才是正確的」。

何志偉還說，國家的進步跟著立法院一起罰站，全世界都因為疫情暫停的時候，台灣好不容易一切如常，是福氣，但若停滯下來，絕非全民之福，還希望國民黨能夠審慎思考，找到對大家都好的方向，「請珍惜我們的護國電火球！」

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