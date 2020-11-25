傳蘇貞昌恐在年底請辭　蔡英文闢謠：沒有內閣改組規劃

記者蕭羽耘／台北報導

行政院長蘇貞昌近期深陷施政風波，有學者推測他恐在年底請辭。對此，總統蔡英文25日出面闢謠，「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組規劃。」

蔡英文25日下午出席民進黨中常會，在會前針對國內外局勢發表談話，同時這也是睽違1個多月以後首次接受媒體訪問。

行政院近來深陷多項重大爭議政策風波，連帶讓執政政府氣勢低迷，台灣民意基金會昨更公布最新民調，顯示蘇貞昌的施政滿意度減少5.2％個百分點，不滿意的人增加4.6％，前北市副市長丁庭宇甚至大膽預估，蘇貞昌可能會在年底辭職。

對此，蔡英文在談話時即公開感謝「使命必達」的蘇貞昌院長，也強調「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組規劃。」蔡英文說，她很感謝內閣團隊守住非洲豬瘟跟疫情，讓台灣經濟現在還可以穩定成長，仍維持四小龍第一，台灣現在還可以開演唱會、打職棒、舉辦金馬獎，蘇貞昌院長的表現有目共睹，團隊這一年多的成績也是全國人支持的結果。蔡英文轉述，蘇院長說過，行政團隊不可以以此自滿，有錯就改，希望蘇院長跟內閣團隊可以繼續衝。

至於中國官媒《環球時報》發表社評，誇讚北京當局的「台獨頑固份子清單」清單，是體現歷史的正義，更直接點名蘇貞昌是「頭號戰犯」。蔡英文回應，這說法並不好，對於兩岸關係也沒什麼好處，蘇院長作為院長他說應該說的話，如果刻意做負面解讀，對兩岸關係是不好的。

▼總統蔡英文、蘇貞昌。（資料照／總統府提供）

