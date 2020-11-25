雲端最前線／2020永續城市三冠王！專訪新北市長侯友宜解密

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2020六都永續城市評比日前出爐，新北在綜合評比及社會力、環境力都奪下第一，成為三冠王！市長侯友宜強調，新北市近年將永續發展的許多指標融合在市政建設中落實，民調也顯示，超過三成的市民肯定市府推動環境永續；超過四成民眾對節能減碳很有感。《雲端最前線》25日特別邀請新北市長侯友宜，與主持人楊文嘉一起解密侯市長的施政之道。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

台灣民意基金會24日發布最新民調，也指出，新北市長侯友宜是台灣人最欣賞的六都市長，甚至稱之為「民意小巨人」。對此，侯友宜表示，很多事情對他來說，努力做好現在的工作才是應盡的責任，新北還有很多沒有做得非常好的地方。而侯市長認為市政還有哪些需要加強的地方，可以讓市民更有感？也將在節目中一一探討。

針對近期爭論不斷的萊豬議題，新北市長侯友宜日前攜手18家肉品輸入業者，宣布自願進口不含萊克多巴胺豬肉，並由18位業者代表共同簽署意向書。侯友宜強調，新北市超前部署，從源頭著手，不進萊豬。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。