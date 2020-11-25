　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／2020永續城市三冠王！專訪新北市長侯友宜解密

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

2020六都永續城市評比日前出爐，新北在綜合評比及社會力、環境力都奪下第一，成為三冠王！市長侯友宜強調，新北市近年將永續發展的許多指標融合在市政建設中落實，民調也顯示，超過三成的市民肯定市府推動環境永續；超過四成民眾對節能減碳很有感。《雲端最前線》25日特別邀請新北市長侯友宜，與主持人楊文嘉一起解密侯市長的施政之道。

▲▼朱立倫、侯友宜出席《第34屆吳舜文新聞獎》頒獎典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

台灣民意基金會24日發布最新民調，也指出，新北市長侯友宜是台灣人最欣賞的六都市長，甚至稱之為「民意小巨人」。對此，侯友宜表示，很多事情對他來說，努力做好現在的工作才是應盡的責任，新北還有很多沒有做得非常好的地方。而侯市長認為市政還有哪些需要加強的地方，可以讓市民更有感？也將在節目中一一探討。

針對近期爭論不斷的萊豬議題，新北市長侯友宜日前攜手18家肉品輸入業者，宣布自願進口不含萊克多巴胺豬肉，並由18位業者代表共同簽署意向書。侯友宜強調，新北市超前部署，從源頭著手，不進萊豬。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
人夫偷吃帶4歲女兒！她目擊「爸激戰阿姨」：摸ㄋㄟㄋㄟ…媽崩潰
快訊／開獎了！統一發票9、10月特別獎獎號出爐
白靈北投泡湯「兩座大巨蛋」全裸！露出渾圓水蜜桃
單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

「很多東西都斷了...」　侯友宜：2020新北市代表字是「暖」

LIVE／蔡英文針對國內外局勢發表談話　睽違1個月親上火線受訪

NCC否認「總統府要求主委陳耀祥指定華視新聞台取代中天」

外交部砸211萬買器材搞直播　朝野批偏離業務：頂規不代表最好

反問中天記者「工作找好沒？」　柯文哲拒談「政治力」有無介入NCC

走到捷運站只要6分鐘！北市社宅26日開放申請　380戶資格、租金一次看

駐美代表處2人確診　外交部：未與陳正祺訪團接觸

沒編列「結婚獎金」預算　柯文哲：只是計畫中的小小小小部分

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

「很多東西都斷了...」　侯友宜：2020新北市代表字是「暖」

LIVE／蔡英文針對國內外局勢發表談話　睽違1個月親上火線受訪

NCC否認「總統府要求主委陳耀祥指定華視新聞台取代中天」

外交部砸211萬買器材搞直播　朝野批偏離業務：頂規不代表最好

反問中天記者「工作找好沒？」　柯文哲拒談「政治力」有無介入NCC

走到捷運站只要6分鐘！北市社宅26日開放申請　380戶資格、租金一次看

駐美代表處2人確診　外交部：未與陳正祺訪團接觸

沒編列「結婚獎金」預算　柯文哲：只是計畫中的小小小小部分

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

蘋果秘密開發電動車「Apple Car」　專利曝智慧車窗大幅提升隱密性

國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

新一代大港女神震撼曝光！　徐若瑄明年空降高雄開唱

「小周迅」林映唯失戀狠踹負心漢　張再興跪求導演「加吻戲」

藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

丁小芹最後通牒「倒數3小時」！　新北檢：下午5點未報到將開拘票

陸房市「深V式」反彈！投資增6.3%達50兆　仍未恢復去年水準

政治熱門新聞

房間超亂全國都知道媽媽心疼　高嘉瑜回應了

國民黨12度杯葛！陳柏惟製牌諷：該上班了吧

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

陳其邁：兩年前的今晚無比難忘

高嘉瑜母心疼「生活太辛苦」　名嘴搖頭：其他人怎麼辦？

高嘉瑜擁2500萬房很有錢？　律師揭真相

柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　自由行平日住宿每房每晚折1000元

地方人士批「不受歡迎六都市長」民調失準　

高嘉瑜秀「禮物」：會洗心革面重新做人

高嘉瑜PO衣服山　媽媽淚訴想幫她摺

皇家牛肉麵連環爆　葉元之轟：鬥臭別人無法洗白自己

吳怡玎驚爆：調查局今上午帶隊搜索我住家

高嘉瑜房貸＋房租月繳近12萬　立委薪資曝光19萬500、年終1.5個月

潛艦國造2紅區裝備未獲輸出許可？　海軍回應了

更多熱門

相關新聞

國民黨12度杯葛！陳柏惟製牌諷：該上班了吧

國民黨12度杯葛！陳柏惟製牌諷：該上班了吧

國民黨立法院黨團今（24）日再度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，至今已累積達第12次。對此，台灣基進黨立委陳柏惟下午拿著牌子坐上主席台，仔細一看發現寫著「Chill、鬥完了，該上班了吧」，並感嘆「拜託還我工作權」。但事後卻被國民黨立委吳怡玎拿走，讓陳柏惟氣炸嗆「再動我牌子，我就把豬牽走！」

藍營正妹青年曝心酸　江啟臣：一起加入國民黨改革

藍營正妹青年曝心酸　江啟臣：一起加入國民黨改革

侯友宜簽「氣候宣言」：10年內溫室氣體減30%

侯友宜簽「氣候宣言」：10年內溫室氣體減30%

具挑戰2024潛能　侯友宜：全力以赴市長工作

具挑戰2024潛能　侯友宜：全力以赴市長工作

嚴管網路直播　陸封未成年打賞

嚴管網路直播　陸封未成年打賞

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播國民黨侯友宜楊文嘉王時齊

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面