蘇貞昌提「疫情過後再查廠」　柯文哲：那疫情過後再進口好了

▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對萊豬爭議，衛福部長陳時中過去承諾希望去美國查廠，但衛福部次長石崇良卻指查廠非必要條件，行政院長蘇貞昌24日則說，疫情過去後一定會查。對此，多次強調萊豬是溝通問題的台北市長柯文哲25日表示，乾脆呼籲蘇貞昌「既然要疫情過後再查廠，那就等疫情過後再進口好了！」

針對蘇貞昌24日在立法院對萊豬查廠爭議提出，「未來疫情過去，我們一定對新進口的會去查廠。」柯文哲25日直言「他（蘇貞昌）講這句話會被打槍！」

柯文哲認為，如果等疫情過後再查廠，那一定會有人質疑，是不是等疫情過後再進口萊豬？「也不那麼急嘛！」畢竟台灣人沒有萊豬也過了幾十年了，「那這樣我乾脆呼籲蘇貞昌，既然疫情過後再去查廠，那就等疫情過後再進口就好了。」

另外，關於蘇貞昌稱，「做到流汗嫌到流涎。」柯文哲回應，民意如流水，「這個也不要太難過或太在意。」做99件事情做很好，有1件事情做不好，「人家還不是照罵！」

「我是已經習慣了！」柯文哲提到，政治人物還是那句話，「你做得好，人家也不會稱讚你，看你做不好，馬上就被罵了！所以有時候政治上常常先不求有功，只求無過，就是這樣。」

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