蘇貞昌被列台獨頑固分子NO.1　國台辦：這筆帳一定算清

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪、魏有德／台北—北京連線報導

外傳北京當局研擬制定「台獨頑固份子清單」，對台工作首要窗口國台辦今（25日）舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮回應，清單針對的是極少數台獨頑固份子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。她強調，少數台獨頑固份子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，這筆賬是一定會清算。

港媒《大公報》15日揭露，北京正在研究制定台獨頑固分子清單，對其採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》繩之以法，終身追責。官媒《環球時報》隔天發表社評誇讚清單「體現歷史的正義」，更直接點名行政院長蘇貞昌是「頭號戰犯」。

▲國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

針對相關議題，國台辦先前已透過書面新聞稿回應，朱鳳蓮今在記者會上重申，極少數台獨頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆賬是一定會清算的。

她表示，清單針對的是極少數台獨頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞，「只有堅決打擊台獨分裂分子及其分裂活動，兩岸關係才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進。」

媒體追問，會不會擔心影響兩岸民間交流，朱鳳蓮說，堅決打擊極少數台獨頑固份子，制止台獨分裂行徑是維護台海和平，推動兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件，「我們說，正義的審判從來不會缺席，就是這個意思。」