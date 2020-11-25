被盧秀燕問中捷故障要不要負責　柯文哲還原當天經過：一定負責到底

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線因連結器故障，18輛列車進廠檢修，台中市長盧秀燕24日透露，台北市長柯文哲願意完全負責。對此，柯文哲25日回應，台中捷運出現的問題，是以前從來沒出現過的，他一定會負責到底；且當時被盧秀燕詢問，他與發包的前台中市長胡志強要不要負責？他當場允諾「回去處理。」

▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲25日出席明倫社宅招租記者會，針對台中捷運出包問題，他表示，「這我們還是會修好！」這次出的問題是以前沒有出現過的，當時他們18輛列車中，有9輛是日本原裝進口，9輛是在台組裝，這次出錯的好像就是原裝進口列車，日方也覺得怪怪的，從沒遇到過，所以會調查問題，「不過是這樣啦！這個是台中市政府蓋的，我們一定會負責到底。」

柯文哲說，盧秀燕在台中市議會被罵一整天，他當時有向對方表達「拍謝！」盧秀燕有請胡志強與他在那天去台中，發包的人是胡志強，而承包的是他，盧秀燕當時稱「你們兩個男人幹的事情，要不要自己負責？」而他也允諾說「好、好！我們回去處理。」

另外，關於台灣民意基金會24日公布最新六都市長民調，在「最不欣賞的台灣人最不欣賞的現任六都市長」部分，柯文哲被排在第二名，第一名則是高雄市長陳其邁。對此，柯文哲回應，陳其邁不關他的事情，北市部分至少客觀指標都是遙遙領先，或者是第一名，且領先幅度也變大，對他個人不滿意的地方，他自己回去檢討就好，至少沒干擾市政。

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