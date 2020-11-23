「當時均價51-57萬」　高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜曾自稱租屋10年買不起房子，但財產申報揭露名下有房而引發爭議。她23日上午受訪時強調，自己完全依法申報，對於購買價格遭爆比別人還低，高嘉瑜說，在她購買的時間點，均價就是51到57萬上下，爆料者拿兩年後成屋最高價來類比，明顯是惡意帶風向。

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜昨晚在臉書貼出閨房照，澄清自己有囤物症，租屋處內的東西堆積如山，導致她無法立刻搬家，不過，照片中的泛黃枕頭引發網友熱烈討論。高嘉瑜23日上午出面受訪時笑說，枕頭已經用了10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面是怎樣。她還透露，房間裡沒看過蟑螂，但曾看到壁虎。

▲▼高嘉瑜閨房照曝光！（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

對於證實自己有買房後，爭議仍不斷，高嘉瑜強調，停車位沒有獨立產權，是公設一部分，完全依法申報。對於購買價格遭爆比別人還低，高嘉瑜說，在她購買的時間點，均價就是51到57萬上下，爆料者拿兩年後成屋最高價來類比，明顯是惡意帶風向。

高嘉瑜表示，自己也是貸款2000多萬，在北市租屋那麼久，好不容易能買房子，付房貸還是很辛苦，也希望年輕人有能力負擔房子。她非常清楚租屋人會一直有不安定的感覺，但自己買房後發現沒時間整理，也覺得自己當初沒想清楚，她也認為這件事被媒體報導一個多禮拜有點誇張。

高嘉瑜感嘆，現在公設比真的高得離譜，有的連停車位坡道也記在公社設，光陽台就佔了兩坪多，也不算在室內面積，現在買房真的很辛苦，權狀寫得很複雜，一般人可能都看不懂，她認為，買屋權狀、資訊應該要讓消費者一目瞭然，希望未來有更明確的法令。

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